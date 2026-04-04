Comunidad de Sinaí vive la Semana Santa con fervor, reflexión y esperanza de recuperación

En un ambiente de recogimiento espiritual, la Comunidad de Sinaí IAP conmemora la Semana Santa con fervor y devoción, integrando la fe como un pilar fundamental en los procesos de rehabilitación de sus pacientes.

Uno de los momentos más significativos es la representación del Vía Crucis, donde pacientes, personal y familiares participan activamente recorriendo las distintas estaciones que recuerdan el camino de Jesucristo hacia la crucifixión. Esta actividad no solo fortalece la espiritualidad, sino que permite a los participantes reflexionar sobre el sufrimiento, la redención y la esperanza, valores fundamentales en el proceso de recuperación.

De manera especial, el Viernes Santo se vive con solemnidad y respeto a través de la Celebración de la Pasión del Señor, la profunda meditación de las Siete Palabras y la tradicional Marcha del Silencio, que simboliza el luto y la reflexión ante el sacrificio de Cristo.

Familias, pacientes y personal de la institución se involucran en cada detalle de la organización, creando un entorno de unidad, acompañamiento y sentido de pertenencia, elementos clave para una recuperación integral.

La Clínica Comunidad de Sinaí trabaja en la rehabilitación de personas con problemas de adicciones, al ofrecer un modelo integral que combina la fe con atención médica profesional, con asesoría médica y psicológica, talleres de arte, cocina, deportes y carpintería, fomentando el desarrollo de habilidades y la reintegración social.

Con 25 años de servicio a la comunidad, Comunidad de Sinaí IAP considera que la recuperación de las adicciones sí es posible cuando se cuenta con acompañamiento profesional, espiritual y familiar.