Con alegre convivio culmina el programa ‘Líderes 2026’ en la Casa del Maquío

Con un ameno convivio culminó la edición 2026 del Programa de Líderes de La Casa del Maquío, reuniendo a más de 20 jóvenes que participaron en este encuentro, llevando un proceso de formación enfocado en liderazgo social y construcción de comunidad, así como a algunos de los expositores invitados durante el programa de este año.

La directora de la Casa del Maquío, Carmina Medina, destacó que el programa buscó crear espacios seguros y de participación para las juventudes en medio del contexto que enfrenta la ciudad.

“Ellos crearon esperanza y, sobre todo, una posibilidad de cambiar la realidad que hoy necesitamos para tener un mejor Culiacán, un mejor Sinaloa y un mejor México”, expresó.

La segunda generación inició con 39 jóvenes inscritos y logró graduar a 20 participantes, quienes debían cumplir con asistencia, actividades comunitarias y el desarrollo de proyectos sociales.

En uno de los momentos los participantes entregaron un reconocimiento especial a Jesús Rojas Rivera, a quien señalaron como una figura cercana para el grupo y a quien eligieron como padrino de generación.

Los jóvenes participantes trabajaron en áreas de Emprendimiento, Medio Ambiente, Civismo y Participación Ciudadana, Cultura, Derechos Humanos, y Trabajo Comunitario.