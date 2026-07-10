Con desayuno y conferencia, celebran abogados su día

El Colegio de Abogados Eustaquio Buelna A.C celebró su tradicional Día del Abogado, reuniendo a todos sus miembros en un agradable festejo en conocido hotel de la ciudad, donde además, se impartió la conferencia titulada Retos y Vía de Apremio en el Nuevo Paradigma Procesal.

La charla fue impartida por el Doctor Rodolfo Bucio Estrada, detalló que su charla en torno a la Vía de Apremio, la enfocaría en aspectos como la ejecución de sentencias, embargo y remate, sin dejar de lado los medios de impugnación, a través de los cuales se puede modificar, cambiar o revocar una resolución judicial, enmarcado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares y que entrará en vigor a partir del 21 de abril de 2027.

“El principal beneficio que brinda esta nueva opción, es la unificación de todo el sistema procidemental en el país, es decir, que todos los códigos locales se abrogan, desaparece para que sea exista un código nacional que imperé en todo el país”, dijo el expositor.

Resaltó que la mayoría de los códigos de procedimientos están adecuados a la línea del código de la Ciudad de México, y que aunque pueda haber muchas coincidencias, también hay particularidades en otros estados, donde fue imposible incorporar todo lo que marca el nuevo Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y familiares.

Durante el evento, también se le dio la bienvenida a cinco nuevos socios que se suman al Colegio de Abogados Eustaquio Buelna, evento que estuvo encabezado por su presidente Sergio Martín Armienta.