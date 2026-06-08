Con emoción y compañerismo se celebra la edición 27 de la Copa Noroeste de Karate

En un ambiente lleno de entusiasmo, compañerismo y espíritu deportivo, se celebró la edición 27 de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Decenas de atletas, entrenadores y familias se dieron cita para formar parte de una de las tradiciones más importantes de las artes marciales en la región.

Desde temprana hora las áreas de competencia lucieron abarrotadas por competidores de todas las edades, quienes llegaron acompañados de padres, familiares y amigos para vivir una intensa jornada de kata y kumite, en la que el principal protagonista fue el entusiasmo de los participantes.

La ceremonia inaugural reunió a exponentes provenientes de distintos municipios de Sinaloa, así como delegaciones invitadas de Sonora, consolidando una vez más el carácter regional de este torneo organizado por Noroeste en coordinación con el sensei Jesús Moreno Salas.

El acto inaugural comenzó con la presentación de las autoridades de la mesa del presídium integrada por Elizabeth Peraza Mendoza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste; Ezequiel Mora Bracamontes, director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán; Tsumotu Yoshii, patrocinador de Alimentos Kay.

Así como también César Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Karate; Gerardo Alexis García, presidente del Comité Municipal de Karate; Jesús Moreno Salas, sensei y organizador Copa Noroeste; y el artemarcialista Kaito Yoshii Mizukami.

El sensei Cosme Marchén Cruz dirigió los honores a la bandera, en tanto que Peraza Mendoza dio la bienvenida a los participantes.

Mora Bracamontes llevó a cabo la declaratoria inaugural y la toma de protesta el tricampeón de olimpiada Kaito Yoshii Mizukami.

Niños, jóvenes y adultos compartieron el tatami en una competencia que también sirvió como punto de encuentro para fortalecer amistades y estrechar lazos entre las diferentes escuelas participantes.

Las porras de familiares y compañeros no dejaron de escucharse durante toda la jornada, aportando un ambiente festivo que envolvió cada combate.

Reconocimientos

En la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales con trofeos a las delegaciones con más participantes encabezadas por las del sensei José María Leyva Valencia (Sonora) y Guillermo Hernández Lizárraga (Mazatlán).

Premiación Cintas Negras

Femenil Pesados Kata

1.- Jaqueline García

2.- Renata Valdez

3.- Evelyn Cruz

Femenil Kumite

1.- Fabiola Ruiz

2.- Olga Camila

3.- Mariana Juárez

3.- Evelyn Cruz

Femenil Ligeros Kata

1.- Renata Valdez

2.- Sofía Serrano

3.- Isabel Quintero

Varonil Pesados Kata

1.- Martín Navarro

2.- Pablo Olivas

3.- Ricardo Soto

3.- Alexandro Leyva

Varonil Ligeros Kumite

1.- Pablo Olivas

2.- Kaito Yohii

3.- Héctor Medina

3.- Francisco Enríquez

Varonil Pesados Kumite

1.- Juan Luis Hernández

2.- Alexis González

3.- Kevin Pérez

3.- Kevin Soto

Campeón de campeones en Kumite

1.- Juan Luis Hernández (Campeón de Pesados)

2.- Pablo Olivas (Campeón de Ligeros)