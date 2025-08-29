Gente
Con entusiasmo y renovada energía, ANSPAC Mazatlán inaugura el ciclo escolar 2025-2026

La nueva presidenta, Coco Urrea de Valadés, dirigió un emotivo mensaje durante el Seminario de Motivación celebrado en el Auditorio de la Canaco Mazatlán, donde se ofrecieron diversas ponencias los dos días de actividades.
Marisela González |
29/08/2025 15:50
Con el lema “Hacer del servicio a los demás un estilo de vida”, y la participación entusiasta de sus integrantes, ANSPAC Mazatlán, dio inicio al ciclo escolar 2025-2026 con su tradicional Seminario de Motivación.

El evento que tuvo lugar en el Auditorio de la Canaco Mazatlán, marca el arranque formal de las actividades de formación y desarrollo humano que la agrupación impulsa cada año.

Durante la apertura, la nueva presidenta de la agrupación, Coco Urrea de Valadés, dirigió unas palabras a las asistentes, destacando el valor del compromiso social, la formación integral y el entusiasmo con el que la organización retoma sus labores.

El seminario contó con seis ponencias, impartidas por especialistas en diversos temas relacionados con el desarrollo personal, la motivación, el liderazgo y la educación en valores.

Las sesiones estuvieron dirigidas a las voluntarias y formadoras, quienes son parte fundamental de la labor que ANSPAC realiza en comunidades y centros de formación.

El primer día de actividades, que se encomendó al Sagrado Corazón de Jesús, se celebró el tema “La grandeza de servir a los demás”, que fue impartida por la coach Fabiola García Corona, mientras que la segunda ponencia titulada “El placer de servir”, estuvo a cargo de la psicóloga y quien cuenta con maestría en Recursos Humanos, Paola Álvarez Tostado.

Para el segundo día de actividades, las damas agradecieron a Dios el permitirle de nuevo estar en ese espacio, en donde el principal objetivo es cumplir con la misión de promover la superación integral de las personas, de llegar a muchos corazones y ayudar al fortalecimiento de las familias en el País.

En primer término, Mechita Cubillas de Henderson les explicó a las asistentes ¿Qué es ANSPAC?. Su misión y visión, además de sus objetivos, valores que promueva y su historia.

Continúo, la coach de vida Claudia Velasco, del Comité de Eventos Especiales y animadora del equipo de preparación de temas, que impartió el tema “Criterios institucionales ANSPAC”, seguido de la abogada Karina López, quien impartió la plática “Estrellas de misericordia”, en donde exhortó a las presentes que realicen todas sus actividades con la gracia de Dios.

Culminó las actividades, Fabiola García Corona con el tema “Descubre tu camino”.

“Si empezamos a trabajar en la humildad, en la obediencia, las cosas fluyen más bonito, fluyen mejor si hacemos las cosas con alegría. Si al momento de estar lavando los trastes, lo vemos en un espejo, estoy lavando porque tuve comida, entonces le agradecemos a Dios que tuvimos ese día comida, tuvimos desayuno, tuvimos cena para darles a nuestros familiares”, dijo Karina López.

“Hay tantas cosas para agradecer. Aquí a todas las veo hermosas, completas, todas platicamos, escuchamos, vemos, caminamos, entonces, son muchas cosas para agradecer. A Dios le gusta que trabajemos en equipo, a Dios le gusta que estemos en paz, que estemos en empatía, que veamos por las necesidades de todos, ver por las personas que más sufren, que menos tienen. Si empezamos a trabajar con unidad, con amor las cosas fluyen, fluyen mejor si hacemos las cosas con alegría”, comentó.

Así, en un ambiente de camaradería, aprendizaje y motivación fue la constante durante las jornadas, en las que también se compartieron experiencias, dinámicas y espacios de reflexión.

Con este evento, ANSPAC Mazatlán se prepara para un nuevo periodo lleno de actividades orientadas a fortalecer el tejido social a través de la formación humana y espiritual, eje central de su labor desde hace más de cuatro décadas.

ANSPAC Nacional en números:

-Son 63 ciudades en las que tiene presencia Anspac a nivel nacional.

-Más de 7 mil 600 voluntarios en las diferentes sedes

-Más de 67 mil asistentes inscritos en todo el País

-Más de 300 empresas han adoptado el programa Anspac

ANSPAC Mazatlán en números:-

21 unidades del Programa Supérate

-4 del Programa Trasciende

-3 del Programa Retos

  • $!Coco Urrea de Valadés y Liz Benítez, presidenta y vicepresidenta de ANSPAC Mazatlán, respectivamente, hacen entrega de un reconocimiento a la expositora Paola Álvarez Tostado.
    Coco Urrea de Valadés y Liz Benítez, presidenta y vicepresidenta de ANSPAC Mazatlán, respectivamente, hacen entrega de un reconocimiento a la expositora Paola Álvarez Tostado. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Coco Urrea de Valadés hace entrega de un reconocimiento a Mechita Cubillas de Henderson.
    Coco Urrea de Valadés hace entrega de un reconocimiento a Mechita Cubillas de Henderson. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La coach de vida Claudia Velasco impartió el tema “Criterios institucionales ANSPAC”.
    La coach de vida Claudia Velasco impartió el tema “Criterios institucionales ANSPAC”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Liz Benítez hace entrega de un reconocimiento a la expositora Karina López.
    Liz Benítez hace entrega de un reconocimiento a la expositora Karina López. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Liz Benítez junto a Fabiola García Corona, quien el segundo día de actividades impartió el tema “Descubre tu camino”.
    Liz Benítez junto a Fabiola García Corona, quien el segundo día de actividades impartió el tema “Descubre tu camino”. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Lupita Huerta, Xóchilt Cárdenas y Lupita Esparza.
    Lupita Huerta, Xóchilt Cárdenas y Lupita Esparza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Liz Benítez, Magali Lizárraga, Coco Urrea de Valadés, Vicky Torres de Aguilar y Sara Soto.
    Liz Benítez, Magali Lizárraga, Coco Urrea de Valadés, Vicky Torres de Aguilar y Sara Soto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Altagracia Rojas, Rosy Ayala, Lourdes Rodríguez y Rosario Chavarín.
    Altagracia Rojas, Rosy Ayala, Lourdes Rodríguez y Rosario Chavarín. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mariana Gamboa, Ángeles Escalante, Zoveyda Félix, Martha Barrón, Elvira Castro, Sandra Gaviño, Vicky Torres de Aguilar y Thania Valdés.
    Mariana Gamboa, Ángeles Escalante, Zoveyda Félix, Martha Barrón, Elvira Castro, Sandra Gaviño, Vicky Torres de Aguilar y Thania Valdés. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lorena López, Mercedes Osuna, Lourdes González y Lourdes Reyes.
    Lorena López, Mercedes Osuna, Lourdes González y Lourdes Reyes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martha Alcalde y María Magdalena Tiznado Palomares.
    Martha Alcalde y María Magdalena Tiznado Palomares. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Eustolia Zamora, Alma Berrelleza, Bety Mellado y María del Pilar Rodríguez.
    Eustolia Zamora, Alma Berrelleza, Bety Mellado y María del Pilar Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lulú Ibarra y Cuquita Rodríguez.
    Lulú Ibarra y Cuquita Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana María Valdez, Rebeca Mejía, Ana Luisa Lizárraga y Adriana Arciga.
    Ana María Valdez, Rebeca Mejía, Ana Luisa Lizárraga y Adriana Arciga. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Luz del Carmen Gil, Ana Bertha Benítez, Mireya Aguiluz y Hortensia Guerra.
    Luz del Carmen Gil, Ana Bertha Benítez, Mireya Aguiluz y Hortensia Guerra. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El nuevo Comité de ANSPAC Mazatlán que lidera Coco Urrea de Valadés, se toma la fotografía del recuerdo en el arranque del ciclo escolar 2025-2026.
    El nuevo Comité de ANSPAC Mazatlán que lidera Coco Urrea de Valadés, se toma la fotografía del recuerdo en el arranque del ciclo escolar 2025-2026. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Guillermina García, fue la maestra de ceremonias los dos días del Seminario de Motivación, que organizó ANSPAC Mazatlán en el arranque del ciclo escolar 2025-2026.
    Guillermina García, fue la maestra de ceremonias los dos días del Seminario de Motivación, que organizó ANSPAC Mazatlán en el arranque del ciclo escolar 2025-2026. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ángeles Escalante, Zoveyda Félix, Sandra Gaviño, Mariana Gamboa y María Elvira Castro. Sentadas, Lucero Lara y Martha Barrón.
    Ángeles Escalante, Zoveyda Félix, Sandra Gaviño, Mariana Gamboa y María Elvira Castro. Sentadas, Lucero Lara y Martha Barrón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
