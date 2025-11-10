Con gran ambiente y espíritu deportivo, se realizó el Catch & Enjoy 2025 en Mazatlán

En un ambiente de entusiasmo y compañerismo, se llevó a cabo la primera edición del Torneo de Pesca Deportiva Catch & Enjoy 2025, donde la embarcación Pochonga se proclamó ganadora absoluta tras una intensa jornada en altamar.

El evento arrancó por la mañana en el muelle de Marina Sol–ASIPONA, punto de partida y arribo de las tripulaciones participantes en las categorías Marlin Azul/Negro, Misceláneo (Dorado, Atún, Guaju) y Pez Vela (Catch & Release).

La emoción de la competencia se mezcló con el ambiente festivo propio del puerto. Competidores, familiares y aficionados disfrutaron de una mañana soleada y de la convivencia en torno a esta actividad que cada vez gana más seguidores en Mazatlán.

Por la noche, Patio Escobedo fue escenario de la ceremonia de premiación y convivencia, donde se reconoció el esfuerzo de los equipos participantes y se entregaron atractivos premios en efectivo y en especie.

Entre aplausos y música, los asistentes celebraron el éxito de este torneo que, en su primera edición, logró reunir a la comunidad amante de la pesca deportiva.

Ganadores

La embarcación mazatleca Pochonga ganó la categoría Marlin Azul/Negro con un ejemplar de 121.8 kilos.

Tiger Shark y Team Cevallo dominaron en Misceláneo (Dorado, Atún, Guaju) y Pez Vela (Catch & Release), respectivamente.