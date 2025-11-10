Gente
Convivencia deportiva

Con gran ambiente y espíritu deportivo, se realizó el Catch & Enjoy 2025 en Mazatlán

Entre camaradería, emoción y el espíritu marino, la embarcación Pochonga se alzó como campeona del torneo de pesca deportiva, celebrado en Patio Escobedo, en una jornada que combinó competencia, diversión y convivencia.
Marisela González |
10/11/2025 14:39
10/11/2025 14:39

En un ambiente de entusiasmo y compañerismo, se llevó a cabo la primera edición del Torneo de Pesca Deportiva Catch & Enjoy 2025, donde la embarcación Pochonga se proclamó ganadora absoluta tras una intensa jornada en altamar.

El evento arrancó por la mañana en el muelle de Marina Sol–ASIPONA, punto de partida y arribo de las tripulaciones participantes en las categorías Marlin Azul/Negro, Misceláneo (Dorado, Atún, Guaju) y Pez Vela (Catch & Release).

La emoción de la competencia se mezcló con el ambiente festivo propio del puerto. Competidores, familiares y aficionados disfrutaron de una mañana soleada y de la convivencia en torno a esta actividad que cada vez gana más seguidores en Mazatlán.

Por la noche, Patio Escobedo fue escenario de la ceremonia de premiación y convivencia, donde se reconoció el esfuerzo de los equipos participantes y se entregaron atractivos premios en efectivo y en especie.

Entre aplausos y música, los asistentes celebraron el éxito de este torneo que, en su primera edición, logró reunir a la comunidad amante de la pesca deportiva.

Ganadores

La embarcación mazatleca Pochonga ganó la categoría Marlin Azul/Negro con un ejemplar de 121.8 kilos.

Tiger Shark y Team Cevallo dominaron en Misceláneo (Dorado, Atún, Guaju) y Pez Vela (Catch & Release), respectivamente.

  • $!La embarcación Aries 7 se quedó con el tercer lugar en la categoría de Atún Aleta Amarilla.
    La embarcación Aries 7 se quedó con el tercer lugar en la categoría de Atún Aleta Amarilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La embarcación Tiger Shark II obtuvo el primer lugar en la categoría de Atún Aleta Amarilla.
    La embarcación Tiger Shark II obtuvo el primer lugar en la categoría de Atún Aleta Amarilla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Embarcación Sensation obtuvo el segundo lugar en la categoría de Marlín Azul.
    La Embarcación Sensation obtuvo el segundo lugar en la categoría de Marlín Azul. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Team Vida Recia
    Team Vida Recia ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La embarcación Julieta muestra su captura.
    La embarcación Julieta muestra su captura. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Team Los Cuevas
    Team Los Cuevas ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diego Kelly y Diego Rentería.
    Diego Kelly y Diego Rentería. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La embarcación Patricia 3.
    La embarcación Patricia 3. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlo Orpinela junto a Nicolás y Daniel Berdegué de la embarcación Aries 7.
    Carlo Orpinela junto a Nicolás y Daniel Berdegué de la embarcación Aries 7. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gerónimo Cevallos
    Gerónimo Cevallos ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Humberto Carvajal, Jesús Soto, Eva Soto, César Eduardo, José Luis Urquidy.
    Humberto Carvajal, Jesús Soto, Eva Soto, César Eduardo, José Luis Urquidy. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Team Good Life
    Team Good Life ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bujis Fleet Team
    Bujis Fleet Team ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Embarcación Caña Brava.
    Embarcación Caña Brava. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Embarcación Sensation
    Embarcación Sensation ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Embarcación Hokulele
    Embarcación Hokulele ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes disfrutaron de una amena convivencia.
    Los asistentes disfrutaron de una amena convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Pesca
