Gente
|
Cadi Las Américas

Con juegos mecánicos, trampolín y música celebran su Día del Niño

Niños de primero a tercer grado, disfrutan de un día lleno de diversión, concursos, piñatas y snacks saludables
Leopoldo Medina |
29/04/2026 14:28
29/04/2026 14:28

Con juegos mecánicos, piñatas, juegos de azar, niños y niñas de Cadi Las Américas, celebraron su día a lo grande, acompañados de sus maestras, quienes cuidaron todos los detalles para que sus alumnos tuvieran día lleno de mucha diversión.

Estudiantes de primero, segundo y tercer grado, vivieron su Día del Niño llenos de alegría, degustando de bocadillos saludables, como fruta, agua de jamaica, además de tacos de carne asada, para continuar su día divirtiéndose en los juegos mecánicos de la montaña rusa, las naves, y un brinca, brinca, también hubo pintacaritas, y sets para tomarse fotos con la temática de Harry Potter.

#Día del Niño
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube