Con juegos mecánicos, trampolín y música celebran su Día del Niño

Con juegos mecánicos, piñatas, juegos de azar, niños y niñas de Cadi Las Américas, celebraron su día a lo grande, acompañados de sus maestras, quienes cuidaron todos los detalles para que sus alumnos tuvieran día lleno de mucha diversión.

Estudiantes de primero, segundo y tercer grado, vivieron su Día del Niño llenos de alegría, degustando de bocadillos saludables, como fruta, agua de jamaica, además de tacos de carne asada, para continuar su día divirtiéndose en los juegos mecánicos de la montaña rusa, las naves, y un brinca, brinca, también hubo pintacaritas, y sets para tomarse fotos con la temática de Harry Potter.