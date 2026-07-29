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Festejo

Con múltiples festejos, Claudia García Cháidez celebra su cumpleaños

Una decena de festejos organizaron sus amistades para celebrar un cumpleaños más de vida rodeada de cariño y obsequios
Blanca Hernández |
29/07/2026 11:59
29/07/2026 11:59

Varios grupos de amigos y familiares estuvieron realizando diversos festejos para celebrar en grande un cumpleaños más de vida de Claudia García Cháidez, quien fue muy consentida con obsequios y atenciones.

Su esposo Óscar Gil, sus hijos Romario, Ronaldo y Emiliano, así como su nueva Elsa y su nieta María Paula, fueron los primeros en felicitarla.

Después, asistió a diferentes restaurantes donde sus amistades la festejaron recibiendo abrazos, felicitaciones, regalos y mucha alegría por llegar a esta fecha tan especial.

  • $!Claudia García Cháidez con su esposo Óscar Gil.
    Claudia García Cháidez con su esposo Óscar Gil.
  • $!Pide un deseo en este nuevo año de vida que comienza.
    Pide un deseo en este nuevo año de vida que comienza.
  • $!Mayra Aispuro le entrega un obsequio.
    Mayra Aispuro le entrega un obsequio.
  • $!Óscar Gil, Karina Ochoa y Claudia.
    Óscar Gil, Karina Ochoa y Claudia.
  • $!Silvia Kuroda, Argelia Valles, Dinora Angulo, Adriana Castro y Bertha Treviño.
    Silvia Kuroda, Argelia Valles, Dinora Angulo, Adriana Castro y Bertha Treviño.
  • $!Claudia con Elvia Yuriar.
    Claudia con Elvia Yuriar.
  • $!Una de las reuniones que disfrutó la festejada.
    Una de las reuniones que disfrutó la festejada.
  • $!Claudia García Cháidez y Claudia Suárez.
    Claudia García Cháidez y Claudia Suárez.
  • $!Claudia Camarena felicita a su tocaya.
    Claudia Camarena felicita a su tocaya.
  • $!Zulma, Lourdes, Cecilia, Lili, María Luisa, Claudia y Mayra, la felicitan.
    Zulma, Lourdes, Cecilia, Lili, María Luisa, Claudia y Mayra, la felicitan.
  • $!Claudia, Karina, Hilda y Yadira consienten a la cumpleañera.
    Claudia, Karina, Hilda y Yadira consienten a la cumpleañera.
  • $!Nancy Bátiz, Mónica Soria y Claudia Suárez.
    Nancy Bátiz, Mónica Soria y Claudia Suárez.
  • $!Karina Ochoa y Yadira Valdés con Claudia.
    Karina Ochoa y Yadira Valdés con Claudia.
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