Con múltiples festejos, Claudia García Cháidez celebra su cumpleaños

Varios grupos de amigos y familiares estuvieron realizando diversos festejos para celebrar en grande un cumpleaños más de vida de Claudia García Cháidez, quien fue muy consentida con obsequios y atenciones.

Su esposo Óscar Gil, sus hijos Romario, Ronaldo y Emiliano, así como su nueva Elsa y su nieta María Paula, fueron los primeros en felicitarla.

Después, asistió a diferentes restaurantes donde sus amistades la festejaron recibiendo abrazos, felicitaciones, regalos y mucha alegría por llegar a esta fecha tan especial.