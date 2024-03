Con la temática inspirada en Disney, alumnos del Instituto Senda realizaron su tradicional Festival de Primavera, presentando un espectáculo lleno de magia, color y creatividad.

En esta ocasión participaron los más pequeños de la institución, alumnos de maternal, prematernal y kínder, quienes con la ternura que los caracteriza, se apoderaron del escenario donde presentaron un variado programa el cual inició con la participación especial de las alumnas de primero de secundaria del taller de jazz, quienes bailaron el Mix Princesas Disney.

Luego tocó el turno de los pequeños del área de maternal B, quienes deleitaron a todos los papás ahí presentes bailando la pieza titulada Bailar y cantar con Mickey, actuación que arrancó muchos aplausos por los presentes, seguido de los alumnos de tercero A, presentando un mix de Encanto, con las piezas La Familia Madrigal, En lo profundo, No se habla de Bruno e Inspiración.

Entre aplausos y muestras de apoyo de los padres de familia en las gradas, al escenario llegaron después los pequeños de Primero A, con el Mix a whole new world, Prince Alí y Friend like me, para ceder el escenario a la Estudiantina, que interpretó Aquella estrella de allá.

También se presentaron los bailes de Moana y Lilo y Stitch, con la participación de los pequeños de Segundo A y Tercero B, con los temas De nada y Mix Hawaiian roller coaster ride, Hound dog y Burning Love, recibiendo todos una fuerte ovación de aplausos por su entrega en el escenario.