Con pasos de acero participan en el ‘Maratón Fetasa 2026’

Con la presencia de más de mil 700 corredores, se realizó la tercera edición del Maratón Fetasa ‘Pasos de Acero’ 2026, reuniendo a entusiastas sinaloenses que decidieron disfrutar de un domingo corriendo, en un evento deportivo y familiar, y con un buen ambiente.

La cita fue a las 06:00 de mañana, en las instalaciones de Fetasa, ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, donde realizaron ejercicios de calentamiento y los últimos preparativos y desde donde se marcaría la salida y meta para todos los corredores en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros.

Hombres, mujeres, niños y hasta mascotas, formaron parte de esta jornada deportiva, la cual contó con el apoyo de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil y Cruz Roja.

Tras concluir la competencia, el evento continuó con una Expo deportiva y de convivencia, donde corredores y asistentes pudieron disfrutar de música, opciones gastronómicas y diversas activaciones de los patrocinadores.