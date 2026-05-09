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Festejo

Con rico desayuno celebran mamás de Cadi Las Américas su Día de las Madres

Más de 200 mamás se dan cita al festejo, en donde disfrutaron de una amena reunión, regalos, entre otras sorpresas
Leopoldo Medina |
09/05/2026 11:55
09/05/2026 11:55

Con un rico desayuno, las mamás del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Infantil, Cadi Las Américas celebraron el tradicional 10 de mayo, un festejo lleno de alegría, sorpresas, rifas y mucho más, y así reconocer al pilar de la familia.

Con una temática de animal print, una a una de las mamás familia fueron arribando a conocido salón de eventos, donde fueron recibidas por directivos y maestras de la institución educativa, quienes cuidaron todos los detalles para brindar a las más de 200 invitadas la mejor de las celebraciones en el Día de las Madres, donde ya las esperaban con regalos y un rico menú para degustar y pasar un excelente festejo.

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