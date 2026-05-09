Con rico desayuno celebran mamás de Cadi Las Américas su Día de las Madres

Con un rico desayuno, las mamás del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Infantil, Cadi Las Américas celebraron el tradicional 10 de mayo, un festejo lleno de alegría, sorpresas, rifas y mucho más, y así reconocer al pilar de la familia.

Con una temática de animal print, una a una de las mamás familia fueron arribando a conocido salón de eventos, donde fueron recibidas por directivos y maestras de la institución educativa, quienes cuidaron todos los detalles para brindar a las más de 200 invitadas la mejor de las celebraciones en el Día de las Madres, donde ya las esperaban con regalos y un rico menú para degustar y pasar un excelente festejo.