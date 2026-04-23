Con ‘Sinapsis’, abre el Festival Internacional de Danza José Limón

Bajo el lema Tiempo es Movimiento, Dancemos Nuestro tiempo, inició la 39 edición del Festival Internacional de Danza José Limón, presentando el espectáculo llamado Sinapsis, de la Escuela Superior de Artes José Limón de Culiacán.

Sinapsis, de la maestra Patricia Marín, es un espectáculo dancístico inspirado en una habitación propia de Virginia Woolf, un ensayo feminista que a través de una mezcla de reflexión y relato, argumenta que las mujeres necesitan independencia económica y un espacio físico y mental propio.

Una habitación propia para desarrollar libertad creativa. A través de distintos cuadros presentados en el escenario del Pablo de Villavicencio, los más de 10 bailarines, evocan de manera subjetiva como Woolf rompió barreras históricas, sociales y económicas que impiden a la mujer acceder a esta independencia, contrastando la vida de hombres y mujeres.

Edylín Zataráin, cofundadora de la Compañía Danza Joven de Sinaloa, y coordinadora del festival, dio la bienvenida a todos los participantes a esta nueva edición del festival, además de agradecer a todos aquellos que cada año lo hacen posible.

”El tiempo es movimiento, dancemos nuestro tiempo, es el lema de nuestra edición 39, danzar, bailar y disfrutar el momento presente. Sinaloa necesita que te apropies de tu tiempo, y que lo vivas con amor, con empatía, respeto y con paz, es por eso que hoy, el mayor agradecimiento es para ti, que estás sentado en estas butacas, regalándote el momento de vivir el arte y compartirlo con todos los que logramos llegar hasta el día hoy”, resaltó Zataráin.

Resaltó, que con este festival de danza, se abre la puerta a una gran obra, Sinapsis. “Esta es una obra que invita a replantear lo que creemos, sentimos y el lugar en donde estamos, una obra bellamente llevada a escena por alumnas y alumnos de la licenciatura en danza contemporánea en Sinaloa, esta vez con mucho que contar y mostrar, así que, los invitamos a disfrutar de esta gran fiesta”, resaltó Zataráin.

El festival que culminará el 4 de mayo, contará con la participación de bailarines no solo de Culiacán, también de Ciudad de México, Veracruz, Colombia, entre otros.