Con ‘Stradivarius en Viena’ disfrutan sinaloenses el Concierto de Año Nuevo

Una noche dedicada a Stradivarius, fue la que el público sinaloense disfrutó la tarde del jueves, abarrotando el Teatro Pablo de Villavicencio para ser partícipes del Concierto de Año Nuevo 2026, titulado Stradivarius en Viena.

Bajo la dirección del director Alexander Da Acosta, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, junto a la soprano Wendy García, ofrecieron una noche inolvidable, con un programa que dio inicio con la pieza Strauss-Die Fledermaus: Overture Beethoven, Sinfonía número 2, una obertura brillante y llena de energía que prepara el escenario para la comedia de enredos, disfraces y fiestas vienesas de la opereta, siendo una de las obras más reconocidas del compositor.

Tras una breve pausa, la segunda parte llegó con Meine Lippen, sie küssen so heir, seguido de Czardas, y Kalman-Heia in den Bergen, pieza en la que se pudo apreciar el virtuosismo del director al violín, convirtiéndose en una músico más de la orquesta, regalando una interpretación memorable, acompañado de la soprano solista invitada Wendy García, quien con su educada voz, deleitó a los presentes cantando dichas arias.

La noche dedicada a Strauss, incluyó también los reconocidos Vals del Emperador, Danubio Azul, agregando también a este lucido programa, las piezas Trisch-Trasch Polka y Unter Donner und blitz, cerrando así el primer concierto de la OSSLA este 2026.