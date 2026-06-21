Con taller de asado, celebra Gourmet Cimaco a los papás en su día

Por cuarta ocasión, Gourmet Cimaco realizó su tradicional Taller de Asado, edición futbolera, como una manera de celebrar a los papás en su día, impartido por los chefs Miguel Taniyama, Adrián López y Jorge Padilla.

El taller que se ofreció sin costo alguno, incluyó técnicas de asado y parrilla, además de compartir otros tips importantes, así como recetas en guarniciones para acompañar la tradicional carnita asada.

Adrián Alfonso López, gerente de Gourmet Cimaco y panadería destacó que cada año, se realiza este taller como parte de los festejos para el Día del Padre, una iniciativa que ha gustado mucho a sus clientes, creando un evento en el que se suman proveedores locales de Cimaco.

”A diferencia de los anteriores talleres, más que una clase sobre tipos de asado, esta vez nos enfocamos en los tipos de acompañamientos que se pueden disfrutar con la carne asada, esto para que los asistentes aprendan con qué más pueden disfrutar sus cortes, con guarniciones y salsas”, detalló.

Durante el taller, se cocinó picaña, cabrería, diezmillo, también se preparó una discada, costillas de cerdo, chicharron y más. Además, de degustar, los clientes también tienen la oportunidad de adquirir en tienda los artículos que se utilizaron para preparar todo, desde asadores, mandiles, pinzas, y mucho más.

”Con este evento estamos también agradeciendo la lealtad de nuestros clientes a Cimaco Culiacán, y al restaurante”, señaló el chef López.

Miguel Taniyama compartió que este taller es para pasarla bien. “Sabemos que hay muy pocos eventos del Día del Padre en la ciudad, y cada año que pasa esta iniciativa se va robusteciendo mucho más, sumándose más patrocinadores, y es un regalo, es apapacharnos un rato, con buena comida, bebida, enseñanza, todo para los papás disfruten su día”, resaltó Taniyama.