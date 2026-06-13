Con un festival musical, egresa nueva generación de Cadi Las Américas

Con un festival de fin de cursos, el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Infantil Las Américas, despidió a una nueva generación de egresados de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Nakabeba Morales Zepeda, director general de Cadi Las Américas, manifestó su alegría de poder celebrar este nuevo festival de fin de cursos, y con el que están despidiendo a más de 700 estudiantes de los grados antes mencionados.

“Este año, estamos realizando este festival con un homenaje a las décadas pasadas, donde los grupos participantes, mostrarán un cuadro dancístico acorde a la época. Estamos muy contentos por esta nueva generación de egresados, culminando así su paso por esta institución educativa de manera satisfactoria”, señaló Morales Zepeda.