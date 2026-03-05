Con un taller de matrogimnasia fortalecen papás su relación con sus hijos

Con el objetivo de fortalecer la relación de los papás con sus hijos, Cadi Las Américas, realizó su taller de matrogimnasia, reuniendo a un gran número de padres de familia y sus pequeños, quienes participaron en distintas actividades preparadas para ellos.

Suzette Guadalupe Félix de la Cruz, maestra de educación física y neuromotor, compartió que en este taller, los niños fortalecen lazos de seguridad, de autoestima, confianza, de amor, todo esto mediante juegos y actividades divertidas.

Agregó qu esta es la segunda ocasión que se realiza este taller en la institución, y entre sus principales características están que es un espacio de diversión tanto para el papá como el hijo, en el que han logrado reunir hasta 60 padres de familia.

“El resultado que esperamos al concluir este taller, es hacer que los padres se sientan más comprometidos a asistir a los eventos en los que participan sus hijos, sabemos que a veces nuestras actividades nos limitan, pero con este tipo de eventos, ayudamos a recordarles que siempre hay tiempo para convivir con los hijos, a interesarse más en sus actividades escolares, y una manera de hacerlo es a través del juego.

En una hora, papás e hijos disfrutan de jugar, reir, participar en distintas dinámicas, usando elementos como pañuelos, pelotas, acompañados también de música.

Félix de la Cruz recordó que la primera edición fue todo un éxito, contando con mucha participación de padres de familia, quienes quedaron complacidos con esta actividad.