Con una misa, agradece Manuel Clouthier, sus 65 años

Con una misa de acción de gracias, el empresario Manuel Clouthier Carrillo comenzó el festejo por sus 65 años, reuniendo a amigos y familiares en el Santuario del Sagrado Corazón.

Clouthier Carrillo estuvo acompañado por su esposa Carmen María Pérez de Acha, así como sus hijos Manuel y Carmen María Clouthier, entre otros familiares y amigos, quienes acudieron a la misa, oficiada por el Sacerdote Víctor Murillo Beltrán.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a un conocido restaurante en la ciudad, donde se realizó el banquete, y donde el festejado recibió muchas felicitaciones, regalos, y buenos deseos.

Los asistentes disfrutaron de paté de camarón y marlin, tostadas de ceviche, panela frita, cabrería chicharrón, frijoles refritos, ate con queso, pasteles, y amplia barra de bebidas.