Con una misa, alumnos del Instituto Senda culminan su educación primaria

Con una misa de acción de gracias, alumnos de sexto año de primaria del Instituto Senda del Río, celebraron haber culminado una etapa más en su vida estudiantil, acompañados de sus padres y maestros.

La misa se realizó en la Parroquia del Espíritu Santo, oficiada por el Sacerdote Daniel Zepeda, quien estuvo acompañado por directivos y docentes de la institución educativa, así como de los padres de familia.

”Hoy nos sentimos felices, plenos, bendecidos y profundamente agradecidos, dando gracias a Dios por el don de la vida, por los aprendizajes, por las experiencias compartidas y por el logro que hoy celebran nuestros alumnos y alumnas de sexto primaria y tercero de secundaria, en el marco del 40 aniversario del Instituto Senda”, resaltó la directora Beatriz Adriana González.

Agregó, que con este acto, se reconoce a cada paso recorrido, gracias a la bendición de Dios, al esfuerzo y la perseverancia de sus estudiantes, al amor incondicional de sus familias y a la entrega generosa de los docentes, que con vocación y compromiso, han guiado su formación académica y humana.

“Que esta celebración sea una oportunidad de agradecer a Dios por el camino recorrido y los animé a continuar avanzando con entusiasmo, confianza y generosidad, llevando siempre en su corazón los valores que han fortalecido durante su formación”, expresó.