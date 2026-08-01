Con una obra de teatro, culminan niños y niñas su curso de vereano en el MIA

Con una obra de teatro y un espectáculo de danza, niños y niñas culminaron el curo de verano que realizó el Modular Inés Arredondo, ttulado Verano Mia-Nions, reuniendo en esta ocasión a más de 205 niños, durante las tres semanas de actividades.

Brianda Cristal Murillo Meza, directora del MIA, compartió que durante tres semanas, los pequeños participaron en distintas actividades, en las que no se divirtieron, también aprendieron cosas nuevas, viviendo así una experiencia satisfactoria.

”Esta vez, los niños y niñas de entre los 6 y 12 años de edad, tuvieron clases de yoga, artes, teatro, danza, actividades en el Mia Laboratorio, todos divididos en cinco grupos, y hoy pues es la clausura del curso de verano, donde todos los participantes estan dentro de una divertida obra de teatro, y bailes”, detalló la directora.

Este años, dijo, se puso un limite en la inscripción, mientras que en el 2025 fueron 250 niños, esta vez sólo se aceptó a 205, esto para brindar una mejor atención en cada actividad.

”Los niños están felices de estar en el MIA, no querían que se acabara, y eso nos dice que hicieron una buena amistad entre todos, con sus maestros, y el impacto que se llevan es sin duda el aprendizaje, las nuevas amistades, y experiencias vividas, eso van a recordarlo mucho”, dijo.