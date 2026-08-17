Con una piscinada, celebra Kenia Sofía sus 28 años

Con una piscinada, amigos y familiares celebraron el cumpleaños 28 de Kenia Sofía Contreras Medina, quien vivió una momento especial, recibiendo el cariño y buenos deseos, tanto de su familia como de sus amigos y demás invitados.

La feliz festejada contó con la presencia de sus hermanos Brenda Gisela, Jorge Luis y Polo Medina, así como de su novio Leobardo Mendoza, sus papás Rosa Isela Sánchez, Sergio Mendoza, tíos, primos, y amigos, quienes disfrutaron de una rica taquiza de guisos, hotdogs, bebidas, pastel, aguachile, y diferentes snaks.

Una de las sorpresas de la fiesta, fue la llegada de un mariachi, quienes deleitaron a la festejada con distintas melodías que agradaron a los asistentes, enviados por su mamá la señora Enriqueta Medina, quien se comunicó con ella desde Los Ángeles, California, deseándole los mejores deseos.