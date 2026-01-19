Gente
|
Capacitación

Concluye la generación 34 del Diplomado en Liderazgo de Canacintra Mazatlán

Los egresados recibieron sus diplomas durante una ceremonia realizada en el marco del 80 aniversario de Canacintra Mazatlán, donde también se entregaron distintivos y reconocimientos
Marisela González |
19/01/2026 13:46
19/01/2026 13:46

En el marco de la celebración del 80 aniversario de Canacintra Mazatlán, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 34 del Diplomado en Liderazgo, un programa enfocado en la formación y fortalecimiento de habilidades directivas.

Durante el evento, Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán, acompañado de Carlos Ríos Guzmán, coach del diplomado, e Iván Pico, director de Canacintra Mazatlán, hicieron entrega de los diplomas a los participantes que concluyeron satisfactoriamente el programa.

Además de la entrega de diplomas, se otorgaron distintivos al compromiso y la constancia, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación demostrados por los integrantes de esta generación a lo largo del diplomado.

Como parte de la ceremonia, también se entregó un Reconocimiento al Mejor Proyecto Final, del equipo número 7 y que llevó por nombre “Aseguramiento de temperaturas en área crítica”, destacando el trabajo, la innovación y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación.

Con este diplomado concluido, Canacintra Mazatlán reafirma su compromiso con la capacitación y el desarrollo del liderazgo empresarial, impulsando iniciativas que fortalecen al sector productivo de la región.

  • $!Guadalupe de Jesús Lizárraga recibe su diploma de manos de Sergio Rojas.
    Guadalupe de Jesús Lizárraga recibe su diploma de manos de Sergio Rojas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sonia Lizbeth Martínez recibe muy contenta su diploma.
    Sonia Lizbeth Martínez recibe muy contenta su diploma. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Ernesto Osuna recibe su diploma por concluir con éxito su diplomado de manos de Sergio Rojas.
    Jorge Ernesto Osuna recibe su diploma por concluir con éxito su diplomado de manos de Sergio Rojas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Virginia Castro expresó un mensaje de agradecimiento a los integrantes del comité organizador en nombre de la generación.
    Virginia Castro expresó un mensaje de agradecimiento a los integrantes del comité organizador en nombre de la generación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eduardo Villarreal, Luis Alberto Peraza, Arantza Ortega y Jorge Ernesto Osuna.
    Eduardo Villarreal, Luis Alberto Peraza, Arantza Ortega y Jorge Ernesto Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Eduardo Sánchez, Alejandra García y Arantza García.
    Jesús Eduardo Sánchez, Alejandra García y Arantza García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José de Jesús Juárez y Víctor Páez Meraz.
    José de Jesús Juárez y Víctor Páez Meraz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Ríos Guzmán entre las alumnas Olga González e Ivette Ochoa.
    Carlos Ríos Guzmán entre las alumnas Olga González e Ivette Ochoa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Muy contentos se mostraron los graduados al culminar con éxito su diplomado.
    Muy contentos se mostraron los graduados al culminar con éxito su diplomado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Abel García Escobedo entre sus familiares.
    Abel García Escobedo entre sus familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Ríos Guzmán, coach del diplomado, expresó un mensaje a los graduados.
    Carlos Ríos Guzmán, coach del diplomado, expresó un mensaje a los graduados. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes de la generación 34 del Diplomado en Liderazgo de Canacintra Mazatlán se toman la fotografía del recuerdo.
    Integrantes de la generación 34 del Diplomado en Liderazgo de Canacintra Mazatlán se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Canacintra Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube