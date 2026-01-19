Concluye la generación 34 del Diplomado en Liderazgo de Canacintra Mazatlán

En el marco de la celebración del 80 aniversario de Canacintra Mazatlán, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 34 del Diplomado en Liderazgo, un programa enfocado en la formación y fortalecimiento de habilidades directivas.

Durante el evento, Sergio Rojas Velarde, presidente de Canacintra Mazatlán, acompañado de Carlos Ríos Guzmán, coach del diplomado, e Iván Pico, director de Canacintra Mazatlán, hicieron entrega de los diplomas a los participantes que concluyeron satisfactoriamente el programa.

Además de la entrega de diplomas, se otorgaron distintivos al compromiso y la constancia, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación demostrados por los integrantes de esta generación a lo largo del diplomado.

Como parte de la ceremonia, también se entregó un Reconocimiento al Mejor Proyecto Final, del equipo número 7 y que llevó por nombre “Aseguramiento de temperaturas en área crítica”, destacando el trabajo, la innovación y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación.

Con este diplomado concluido, Canacintra Mazatlán reafirma su compromiso con la capacitación y el desarrollo del liderazgo empresarial, impulsando iniciativas que fortalecen al sector productivo de la región.