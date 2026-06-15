Concluyen con éxito su formación alumnas de Anspac Mazatlán

Sonrisas, abrazos y sentimientos de satisfacción marcaron la ceremonia de graduación de las alumnas de Anspac Mazatlán, quienes culminaron un ciclo más de preparación a través de los programas Supérate y Trasciende.
Para conmemorar este importante logro, las egresadas participaron en una celebración en la que estuvieron acompañadas por coordinadoras, integrantes de la agrupación e invitadas especiales, quienes compartieron con ellas la alegría de alcanzar esta meta.
La presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, y la presidenta del Consejo Directivo, Rayito Arias de Rodríguez, así como las integrantes del Comité Municipal, encabezaron el evento de entrega de diplomas.
Durante la reunión se destacó la importancia de continuar preparándose y fortaleciendo valores que contribuyan al crecimiento personal, familiar y social, objetivos que forman parte de la misión de Anspac.
Como parte de los festejos, las asistentes disfrutaron de un desayuno y una agradable convivencia, espacio que permitió compartir experiencias, anécdotas y momentos significativos vividos a lo largo del ciclo escolar.
Distinción
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a las animadoras que han dedicado 5, 10 y 15 años de servicio dentro de Anspac Mazatlán.Las homenajeadas recibieron un especial agradecimiento por su compromiso, entrega y valiosa labor en la formación y acompañamiento de las alumnas.
Reconocimientos
Quinquenios 2026
5 años
Cynthia Aranzazu Veliz Valdez, Unidad Padres y Compadres
Delfina Lozano Velázquez, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista
Guadalupe Salazar Jiménez, Unidad Oceano Palace
Irma Lorena Jáuregui Aguilar, Unidad Joven
10 años
Altagracia Rojas Fausto, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista
Ana Bertha Benítez Loaiza, Unidad Parroquia Divino Redentor
Francisca Ruiz Quintero, Unidad Redpetroil
Guadalupe Lorena López Ibarra, Unidad Grupo Alerta
Lilia Clara Bernal, Unidad Grupo Alerta
María del Rosario Chavarín Osuna, Unidad San Juan Apóstol y Evangelista
María del Refugio Rodríguez, Unidad Parroquia Nuestra Señora del Carmen
15 años
Eustolia Zamora García, Unidad Redpetroil
Luz del Carmen Gil López, Unidad Parroquia Divino Redentor
Monia Claret Álvarez Peralta, Unidad Redpetroil