Concluyen con éxito su formación alumnas de Anspac Mazatlán

Sonrisas, abrazos y sentimientos de satisfacción marcaron la ceremonia de graduación de las alumnas de Anspac Mazatlán, quienes culminaron un ciclo más de preparación a través de los programas Supérate y Trasciende.

Para conmemorar este importante logro, las egresadas participaron en una celebración en la que estuvieron acompañadas por coordinadoras, integrantes de la agrupación e invitadas especiales, quienes compartieron con ellas la alegría de alcanzar esta meta.

La presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, y la presidenta del Consejo Directivo, Rayito Arias de Rodríguez, así como las integrantes del Comité Municipal, encabezaron el evento de entrega de diplomas.

Durante la reunión se destacó la importancia de continuar preparándose y fortaleciendo valores que contribuyan al crecimiento personal, familiar y social, objetivos que forman parte de la misión de Anspac.

Como parte de los festejos, las asistentes disfrutaron de un desayuno y una agradable convivencia, espacio que permitió compartir experiencias, anécdotas y momentos significativos vividos a lo largo del ciclo escolar.

Distinción

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a las animadoras que han dedicado 5, 10 y 15 años de servicio dentro de Anspac Mazatlán.Las homenajeadas recibieron un especial agradecimiento por su compromiso, entrega y valiosa labor en la formación y acompañamiento de las alumnas.

Reconocimientos

Quinquenios 2026

5 años

Cynthia Aranzazu Veliz Valdez, Unidad Padres y Compadres

Delfina Lozano Velázquez, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista

Guadalupe Salazar Jiménez, Unidad Oceano Palace

Irma Lorena Jáuregui Aguilar, Unidad Joven

10 años

Altagracia Rojas Fausto, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista

Ana Bertha Benítez Loaiza, Unidad Parroquia Divino Redentor

Francisca Ruiz Quintero, Unidad Redpetroil

Guadalupe Lorena López Ibarra, Unidad Grupo Alerta

Lilia Clara Bernal, Unidad Grupo Alerta

María del Rosario Chavarín Osuna, Unidad San Juan Apóstol y Evangelista

María del Refugio Rodríguez, Unidad Parroquia Nuestra Señora del Carmen

15 años

Eustolia Zamora García, Unidad Redpetroil

Luz del Carmen Gil López, Unidad Parroquia Divino Redentor

Monia Claret Álvarez Peralta, Unidad Redpetroil