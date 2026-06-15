Gente
|
Acto académico

Concluyen con éxito su formación alumnas de Anspac Mazatlán

Las participantes de los programas Supérate y Trasciende celebran su graduación acompañadas de familiares, directivos e invitadas especiales
Marisela González |
15/06/2026 14:22
15/06/2026 14:22

Sonrisas, abrazos y sentimientos de satisfacción marcaron la ceremonia de graduación de las alumnas de Anspac Mazatlán, quienes culminaron un ciclo más de preparación a través de los programas Supérate y Trasciende.

Para conmemorar este importante logro, las egresadas participaron en una celebración en la que estuvieron acompañadas por coordinadoras, integrantes de la agrupación e invitadas especiales, quienes compartieron con ellas la alegría de alcanzar esta meta.

La presidenta de Anspac Mazatlán, Coco Urrea de Valadés, y la presidenta del Consejo Directivo, Rayito Arias de Rodríguez, así como las integrantes del Comité Municipal, encabezaron el evento de entrega de diplomas.

Durante la reunión se destacó la importancia de continuar preparándose y fortaleciendo valores que contribuyan al crecimiento personal, familiar y social, objetivos que forman parte de la misión de Anspac.

Como parte de los festejos, las asistentes disfrutaron de un desayuno y una agradable convivencia, espacio que permitió compartir experiencias, anécdotas y momentos significativos vividos a lo largo del ciclo escolar.

Distinción

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a las animadoras que han dedicado 5, 10 y 15 años de servicio dentro de Anspac Mazatlán.Las homenajeadas recibieron un especial agradecimiento por su compromiso, entrega y valiosa labor en la formación y acompañamiento de las alumnas.

Reconocimientos

Quinquenios 2026

5 años

Cynthia Aranzazu Veliz Valdez, Unidad Padres y Compadres

Delfina Lozano Velázquez, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista

Guadalupe Salazar Jiménez, Unidad Oceano Palace

Irma Lorena Jáuregui Aguilar, Unidad Joven

10 años

Altagracia Rojas Fausto, Unidad Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista

Ana Bertha Benítez Loaiza, Unidad Parroquia Divino Redentor

Francisca Ruiz Quintero, Unidad Redpetroil

Guadalupe Lorena López Ibarra, Unidad Grupo Alerta

Lilia Clara Bernal, Unidad Grupo Alerta

María del Rosario Chavarín Osuna, Unidad San Juan Apóstol y Evangelista

María del Refugio Rodríguez, Unidad Parroquia Nuestra Señora del Carmen

15 años

Eustolia Zamora García, Unidad Redpetroil

Luz del Carmen Gil López, Unidad Parroquia Divino Redentor

Monia Claret Álvarez Peralta, Unidad Redpetroil

  • $!Coco Urrea de Valadés expresó un mensaje a las presentes.
    Coco Urrea de Valadés expresó un mensaje a las presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Reynalda Vega recibe su diploma de manos de Coco Urrea de Valadés.
    Reynalda Vega recibe su diploma de manos de Coco Urrea de Valadés. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán entre las integrantes de la Unidad Noroeste.
    Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán entre las integrantes de la Unidad Noroeste. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claret Álvarez, Eustolia Zamora y Luz del Carmen Gil, de esta última recibió el reconocimiento en su nombre Norma López, cumplieron 15 años en la agrupación.
    Claret Álvarez, Eustolia Zamora y Luz del Carmen Gil, de esta última recibió el reconocimiento en su nombre Norma López, cumplieron 15 años en la agrupación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, junto a su esposo Miguel Valadés; su hijo Miguel Valadés Urrea; su nieta Ana Luisa Valadés Becerra, e integrantes del Comité de Anspac.
    Coco Urrea de Valadés, presidenta de Anspac Mazatlán, junto a su esposo Miguel Valadés; su hijo Miguel Valadés Urrea; su nieta Ana Luisa Valadés Becerra, e integrantes del Comité de Anspac. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Refugio Rodríguez, Rosy Ayala (quien recibió el diploma de María del Rosario Chavarín), Clara Bernal, Francisca Ruiz, Ana Bertha Benítez y Altagracia Rojas cumplieron 10 años en Anspac Mazatlán.
    María del Refugio Rodríguez, Rosy Ayala (quien recibió el diploma de María del Rosario Chavarín), Clara Bernal, Francisca Ruiz, Ana Bertha Benítez y Altagracia Rojas cumplieron 10 años en Anspac Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irma Lorena Jáuregui y Cynthia Aranzazu Veliz cumplieron 5 años dentro de la agrupación.
    Irma Lorena Jáuregui y Cynthia Aranzazu Veliz cumplieron 5 años dentro de la agrupación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jacqueline Ivonne Fernández recibe su diploma de manos de Rayito Arias de Rodríguez.
    Jacqueline Ivonne Fernández recibe su diploma de manos de Rayito Arias de Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las chicas de la Unidad Maz Industrial junto a sus animadoras Mechita Cubillas de Henderson y Melly Osuna, y su coordinadora Karely Ibarra.
    Las chicas de la Unidad Maz Industrial junto a sus animadoras Mechita Cubillas de Henderson y Melly Osuna, y su coordinadora Karely Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las graduadas de Arca Coca Cola se toman la fotografía del recuerdo con sus diplomas.
    Las graduadas de Arca Coca Cola se toman la fotografía del recuerdo con sus diplomas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mayra Lorena Lizárraga, María Margarita Astorga y María Verenice Hernández, junto a su animadora Martha Gloria Barrón, de Control Técnico de Plagas.
    Mayra Lorena Lizárraga, María Margarita Astorga y María Verenice Hernández, junto a su animadora Martha Gloria Barrón, de Control Técnico de Plagas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La animadora Xóchitl Cazares junto a las graduadas Claudia Yesenia Peñalosa, Rosalva Aragón y Silvia Velarde. de la Unidad Oceano Palace.
    La animadora Xóchitl Cazares junto a las graduadas Claudia Yesenia Peñalosa, Rosalva Aragón y Silvia Velarde. de la Unidad Oceano Palace. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La animadora Adriana Arciga, de la Unidad Jubilados y Pensionados, junto a las graduadas María Jesús Valenzuela, Juan Concepción Vicencio y Clara Lizárraga.
    La animadora Adriana Arciga, de la Unidad Jubilados y Pensionados, junto a las graduadas María Jesús Valenzuela, Juan Concepción Vicencio y Clara Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Mercedes Beltrán y Ana Bertha Quintero de la Unidad Oficina.
    María Mercedes Beltrán y Ana Bertha Quintero de la Unidad Oficina. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las graduadas de la Unidad Divino Redentor junto a la animadora Lolys Valenzuela.
    Las graduadas de la Unidad Divino Redentor junto a la animadora Lolys Valenzuela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mariana Gamboa, animadora de la Parroquia San Francisco de Asís, con la graduada María del Carmen Beltrán.
    Mariana Gamboa, animadora de la Parroquia San Francisco de Asís, con la graduada María del Carmen Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Célida Hernández recibe su documentación de manos de Liz Benítez.
    Célida Hernández recibe su documentación de manos de Liz Benítez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Refugio Rodríguez junto a las graduadas Célida Hernández, María Evangelina Villa, Rebeca Díaz y Norma Uribe, de la Unidad San Guido María Conforti.
    María del Refugio Rodríguez junto a las graduadas Célida Hernández, María Evangelina Villa, Rebeca Díaz y Norma Uribe, de la Unidad San Guido María Conforti. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La animadora Cynthia Aranzazu Veliz junto a las graduadas Margarita Sánchez, María del Carmen Chiquete y Reyna Villa.
    La animadora Cynthia Aranzazu Veliz junto a las graduadas Margarita Sánchez, María del Carmen Chiquete y Reyna Villa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Anspac Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube