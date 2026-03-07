Conmemora la Asociación de Jubilados de la UAS el Día Internacional de la Mujer

Gabriel Olivas
En un acto que combinó la reflexión histórica, la lucha social y la alegría del reencuentro, la Asociación de Jubilados de la UAS A.C. llevó a cabo un festejo en honor a sus agremiadas en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La celebración tuvo lugar en un restaurante de la ciudad, donde decenas de universitarias en retiro se dieron cita para recordar que el 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, sino un símbolo de la resistencia femenina por la dignidad y los derechos humanos.
Una Conferencia de Vida y Resistencia
El evento contó con una participación de Martha Alicia Camacho Loaiza, figura emblemática de la lucha social en México, quien ofreció una conferencia.
Como sobreviviente de desaparición forzada, activista y ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su testimonio conmovió y dio cátedra de lo que significa la verdadera resiliencia.
Camacho Loaiza compartió su experiencia de vida, recordando los años de la “Guerra Sucia” y su incansable búsqueda de justicia. Su presencia subrayó que la lucha de las mujeres no es solo por mejoras laborales, sino por la verdad, la memoria y la libertad, principios que resonaron profundamente entre las jubiladas universitarias.
Reconocimiento al Liderazgo de Florina García Bórquez
El momento cumbre de la mañana ocurrió cuando los miembros de la Asociación hicieron entrega de un merecido reconocimiento a la maestra Florina García Bórquez, presidenta de la organización.
Entre aplausos y muestras de afecto, se destacó su labor inquebrantable desde que ingresó a la Universidad en 1977, su impecable gestión en las finanzas y su actual liderazgo firme al frente de la asociación.
Historia Viva en la Convivencia
Durante el desayuno, se recordó el origen de esta conmemoración, nacida de las protestas de mujeres obreras en Nueva York en 1908 y 1911, quienes lucharon por jornadas justas.
Las asistentes lucieron distintivos en color morado, símbolo internacional de la causa, mientras compartían anécdotas de sus años de servicio en la máxima casa de estudios.
Bajo la gestión actual, la Asociación ha alcanzado metas históricas que se celebraron en este encuentro:
Defensa Patrimonial: El compromiso irrestricto con los derechos de los jubilados. Transparencia: La claridad absoluta en el manejo de las cuotas y recursos. Espacios Dignos: Los avances en la construcción del centro recreativo y la remodelación de las oficinas centrales.