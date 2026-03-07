Conmemora la Asociación de Jubilados de la UAS el Día Internacional de la Mujer

Gabriel Olivas

En un acto que combinó la reflexión histórica, la lucha social y la alegría del reencuentro, la Asociación de Jubilados de la UAS A.C. llevó a cabo un festejo en honor a sus agremiadas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La celebración tuvo lugar en un restaurante de la ciudad, donde decenas de universitarias en retiro se dieron cita para recordar que el 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, sino un símbolo de la resistencia femenina por la dignidad y los derechos humanos.

Una Conferencia de Vida y Resistencia

El evento contó con una participación de Martha Alicia Camacho Loaiza, figura emblemática de la lucha social en México, quien ofreció una conferencia.

Como sobreviviente de desaparición forzada, activista y ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su testimonio conmovió y dio cátedra de lo que significa la verdadera resiliencia.

Camacho Loaiza compartió su experiencia de vida, recordando los años de la “Guerra Sucia” y su incansable búsqueda de justicia. Su presencia subrayó que la lucha de las mujeres no es solo por mejoras laborales, sino por la verdad, la memoria y la libertad, principios que resonaron profundamente entre las jubiladas universitarias.