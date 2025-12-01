Conmemoran el Día Internacional del Jaguar

A una jornada especial para conmemorar el Día Internacional del Jaguar se sumaron familias, en el Zoológico de Culiacán.

La actividad se llevó a cabo con el propósito de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger a esta especie emblemática de la región.

Durante la celebración, visitantes de todas las edades participaron en actividades educativas, talleres interactivos y dinámicas de sensibilización orientadas a destacar el papel ecológico del jaguar, así como los riesgos que enfrenta debido a la pérdida de hábitat y al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Entre las actividades realizadas destacaron charlas informativas impartidas por especialistas en fauna silvestre sobre la biología del jaguar, su comportamiento y su relevancia como especie clave dentro de los ecosistemas de América Latina, así como recorridos guiados por el área de felinos del zoológico, donde los visitantes conocieron los programas de bienestar animal y enriquecimiento ambiental implementados para los ejemplares bajo cuidado humano.