Conmemoran la Independencia de México con desfile patrio

Locales y turistas se congregan en la Avenida del Mar para observar la caravana y celebrar el 215 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México
Marisela González |
16/09/2025 12:36
Por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar por el malecón porteño.

Esta ceremonia adquirió un significado histórico, ya que por primera vez, fue presidida por una mujer, la Alcaldesa Estrella Palacios.

El desfile se ha consolidado como un acto de identidad nacional y de homenaje a quienes forjaron la libertad del país.

El 16 de septiembre es cuando se honra a los héroes que iniciaron la lucha y que lograron la independencia con el movimiento de 1810.

En el acto participaron elementos de la policía preventiva, acuática, militares, navales, cuerpos de emergencia, cadetes de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, y estudiantes de más de 10 escuelas de la localidad.

Decenas de personas desde temprano se postraron sobre el malecón para disfrutar de la caravana, la cual lució símbolos patrios y colores muy mexicanos.

  • $!Estrella Palacios encabezó el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.
    Estrella Palacios encabezó el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Con fervor patrio realizaron su recorrido los integrantes del DIF Municipal.
    Con fervor patrio realizaron su recorrido los integrantes del DIF Municipal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Paloma Guadalupe González Guerra y Valentina Ávila Martínez.
    Paloma Guadalupe González Guerra y Valentina Ávila Martínez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!David Barraza y Juanito Heredia.
    David Barraza y Juanito Heredia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Emilia Urrea y Arely Lizárraga.
    Emilia Urrea y Arely Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jesús Miguel Rodríguez, Pedro Brito y Jennifer Rodríguez.
    Jesús Miguel Rodríguez, Pedro Brito y Jennifer Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mía Guadalupe Oceguera, Karla Valenzuela y Francisco Zamora.
    Mía Guadalupe Oceguera, Karla Valenzuela y Francisco Zamora. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucila García, Ercilia Cutiño, Eva Betancourt, Luz Otilia Mendoza, Irma Espinoza y Lupita Luna.
    Lucila García, Ercilia Cutiño, Eva Betancourt, Luz Otilia Mendoza, Irma Espinoza y Lupita Luna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María del Rosario Salazar y Manuel Trejo.
    María del Rosario Salazar y Manuel Trejo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Raúl Mar y Lupita Morfín.
    Raúl Mar y Lupita Morfín. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes del Club del Abuelo del DIF Municipal, quienes portaron vestidos mexicanos, se tomaron la fotografía del recuerdo.
    Integrantes del Club del Abuelo del DIF Municipal, quienes portaron vestidos mexicanos, se tomaron la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ofelia Contreras y Alma Álvarez.
    Ofelia Contreras y Alma Álvarez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Olga Olivo Pérez, Lidia Lizárraga, Conchita Aguirre y María de Jesús Navarro.
    Olga Olivo Pérez, Lidia Lizárraga, Conchita Aguirre y María de Jesús Navarro. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Clementina Canizalez, María Félix y Magdalena Salas.
    Clementina Canizalez, María Félix y Magdalena Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los colores patrios estuvieron presentes el desfile.
    Los colores patrios estuvieron presentes el desfile. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Cadetes de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, durante el desfile.
    Cadetes de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, durante el desfile. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Decenas de mazatlecos y turistas se congregaron sobre la Avenida del Mar para disfrutar del desfile.
    Decenas de mazatlecos y turistas se congregaron sobre la Avenida del Mar para disfrutar del desfile. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Bomberos Voluntarios de Mazatlán presente en la conmemoración.
    Bomberos Voluntarios de Mazatlán presente en la conmemoración. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Escuadrón de Salvamento Acuático desfiló con todo su equipo de rescate.
    El Escuadrón de Salvamento Acuático desfiló con todo su equipo de rescate. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Angélica Guadalupe Peralta, Miriam Torres, José Santiago Perales, Lupita Olague y María Isela Ávila.
    Angélica Guadalupe Peralta, Miriam Torres, José Santiago Perales, Lupita Olague y María Isela Ávila. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
