Conmemoran la Independencia de México con desfile patrio

Por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México se llevó a cabo el tradicional desfile cívico-militar por el malecón porteño.

Esta ceremonia adquirió un significado histórico, ya que por primera vez, fue presidida por una mujer, la Alcaldesa Estrella Palacios.

El desfile se ha consolidado como un acto de identidad nacional y de homenaje a quienes forjaron la libertad del país.

El 16 de septiembre es cuando se honra a los héroes que iniciaron la lucha y que lograron la independencia con el movimiento de 1810.

En el acto participaron elementos de la policía preventiva, acuática, militares, navales, cuerpos de emergencia, cadetes de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, y estudiantes de más de 10 escuelas de la localidad.

Decenas de personas desde temprano se postraron sobre el malecón para disfrutar de la caravana, la cual lució símbolos patrios y colores muy mexicanos.