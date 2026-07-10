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Teatro

Conmueve ‘Cosas que solo los niños ven’ con un viaje por el duelo y la memoria

El preestreno de la obra reunió a decenas de asistentes, quienes respondieron con una prolongada ovación a la propuesta de danza-teatro creada por Andrea Mendoza García
Marisela González |
10/07/2026 12:18
10/07/2026 12:18

Con un lleno total en el estudio Made, la puesta en escena “Cosas que solo los niños ven”, conmovió al público al presentar una historia que aborda las pérdidas de la infancia a través de la danza contemporánea y el teatro.

Artistas, estudiantes y amantes de las artes escénicas ocuparon cada espacio del recinto para presenciar el preestreno de la obra escrita por Andrea Mendoza García, quien propone una reflexión sobre el duelo desde la mirada de una niña que enfrenta la pérdida de su mascota.

Durante poco más de media hora, las intérpretes Eria Lozano Najar y Regina Nieto Páez construyeron una narrativa donde el movimiento sustituyó a las palabras para transmitir emociones como la tristeza, la ausencia, la memoria y la aceptación, logrando mantener la atención del público de principio a fin.

Al concluir la función, los asistentes respondieron con una prolongada ovación para reconocer el trabajo de la compañía y de la creadora del montaje, cuya propuesta busca abrir el diálogo sobre un tema que pocas veces se aborda con la niñez.

  • $!Regina Nieto Páez y Eria Lozano Nájar dieron vida a los personajes de “Cosas que solo los niños ven”.
    Regina Nieto Páez y Eria Lozano Nájar dieron vida a los personajes de “Cosas que solo los niños ven”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La obra combina danza contemporánea y teatro para hablar sobre la pérdida, la memoria y la aceptación.
    La obra combina danza contemporánea y teatro para hablar sobre la pérdida, la memoria y la aceptación. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La puesta en escena se presentó ante un salón lleno en el estudio Made.
    La puesta en escena se presentó ante un salón lleno en el estudio Made. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Francisco Moreno y Lilith Torres.
    Francisco Moreno y Lilith Torres. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Regina Nieto, Andrea Mendoza y Eria Lozano Nájar.
    Regina Nieto, Andrea Mendoza y Eria Lozano Nájar. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Johnny Millán
    Johnny Millán ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Citlali Piña y David Koblos.
    Citlali Piña y David Koblos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Samantha Teuffer y Ariadne Burgos.
    Samantha Teuffer y Ariadne Burgos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Vanya Zabreda y Wesly Marroquín.
    Vanya Zabreda y Wesly Marroquín. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Arantza Rosales y Valeria Letechipia
    Arantza Rosales y Valeria Letechipia ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Paola Sánchez y Isabella Correa
    Paola Sánchez y Isabella Correa ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Vanya Zabreda del estudio Made, da la bienvenida a los asistentes.
    Vanya Zabreda del estudio Made, da la bienvenida a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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