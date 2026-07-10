Conmueve ‘Cosas que solo los niños ven’ con un viaje por el duelo y la memoria

Con un lleno total en el estudio Made, la puesta en escena “Cosas que solo los niños ven”, conmovió al público al presentar una historia que aborda las pérdidas de la infancia a través de la danza contemporánea y el teatro.

Artistas, estudiantes y amantes de las artes escénicas ocuparon cada espacio del recinto para presenciar el preestreno de la obra escrita por Andrea Mendoza García, quien propone una reflexión sobre el duelo desde la mirada de una niña que enfrenta la pérdida de su mascota.

Durante poco más de media hora, las intérpretes Eria Lozano Najar y Regina Nieto Páez construyeron una narrativa donde el movimiento sustituyó a las palabras para transmitir emociones como la tristeza, la ausencia, la memoria y la aceptación, logrando mantener la atención del público de principio a fin.

Al concluir la función, los asistentes respondieron con una prolongada ovación para reconocer el trabajo de la compañía y de la creadora del montaje, cuya propuesta busca abrir el diálogo sobre un tema que pocas veces se aborda con la niñez.