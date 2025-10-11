Conocen 50 años de historia de Difocur-Isic durante presentación de libro

En el Museo de Arte de Sinaloa, el Festival Cultural Sinaloa 2025 se inauguró con la presentación del libro conmemorativo Difocur–Isic, 50 años, con abundante fotografía y artículos de 20 personajes que han vivido y describen su relación con la institución desde la perspectiva de la nostalgia y en un tono más personal que académico.

“No se trata sólo de un festival: Es nuestra manera de resistir. Es nuestra manera de expresar que el tejido social se puede rehacer a través de la música, el teatro, la palabra, y que las artes son tan esenciales como labrar la tierra, que pueden contribuir a recuperar los espacios públicos, que pueden comunicar que Sinaloa, más que miedo, tiene el talento de sus jóvenes, tiene dignidad, historia y esperanza”, expresó durante la inauguración Juan Salvador Avilés, director del Isic.

Al término del acto formal de apertura, se presentó el libro, que fue comentado por la periodista cultural Azucena Manjarrez, los investigadores Ana Luz Ruelas y Samuel Ojeda Gastélum y el escritor mazatleco Juan José Rodríguez.

Azucena Manjarrez expresó que este libro no solo conmemora sino también interpela, pregunta qué sigue, cómo transformamos lo heredado sin traicionarlo. Y deseó que este libro llegue a muchas manos, que se lea en escuelas, en casas, en oficinas, en cafés. Que sea motivo de conversación, de recuerdo, de análisis, de inspiración, porque su valor no está solo en lo que dice sino en todo lo que despierta.

A su vez, Juan José Rodríguez celebró y agradeció este libro que es una serie de crónicas.

“Con esas pequeñas cosas que no están en el boletín ni en la memoria colectiva, pero ahí quedan, aunque hay mucho más”.