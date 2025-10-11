Gente
Festival Cultural Sinaloa 2025

Conocen 50 años de historia de Difocur-Isic durante presentación de libro

Dentro de la inauguración del Festival Cultural Sinaloa 2025 se realizó la presentación del libro conmemorativo Difocur-Isic 50 Años, con 20 crónicas y abundante fotografía
Blanca Hernández |
11/10/2025 06:52
11/10/2025 06:52

En el Museo de Arte de Sinaloa, el Festival Cultural Sinaloa 2025 se inauguró con la presentación del libro conmemorativo Difocur–Isic, 50 años, con abundante fotografía y artículos de 20 personajes que han vivido y describen su relación con la institución desde la perspectiva de la nostalgia y en un tono más personal que académico.

“No se trata sólo de un festival: Es nuestra manera de resistir. Es nuestra manera de expresar que el tejido social se puede rehacer a través de la música, el teatro, la palabra, y que las artes son tan esenciales como labrar la tierra, que pueden contribuir a recuperar los espacios públicos, que pueden comunicar que Sinaloa, más que miedo, tiene el talento de sus jóvenes, tiene dignidad, historia y esperanza”, expresó durante la inauguración Juan Salvador Avilés, director del Isic.

Al término del acto formal de apertura, se presentó el libro, que fue comentado por la periodista cultural Azucena Manjarrez, los investigadores Ana Luz Ruelas y Samuel Ojeda Gastélum y el escritor mazatleco Juan José Rodríguez.

Azucena Manjarrez expresó que este libro no solo conmemora sino también interpela, pregunta qué sigue, cómo transformamos lo heredado sin traicionarlo. Y deseó que este libro llegue a muchas manos, que se lea en escuelas, en casas, en oficinas, en cafés. Que sea motivo de conversación, de recuerdo, de análisis, de inspiración, porque su valor no está solo en lo que dice sino en todo lo que despierta.

A su vez, Juan José Rodríguez celebró y agradeció este libro que es una serie de crónicas.

“Con esas pequeñas cosas que no están en el boletín ni en la memoria colectiva, pero ahí quedan, aunque hay mucho más”.

    En el Museo de Arte de Sinaloa se realiza la presentación del libro durante la inauguración del festival.
    Juan Esmerio Navarro, Santiago Zúñiga y Juan Ramón Manjarrez.
    Lázaro Fernando, Juan Ramón Manjarrez, Juan Salvador Avilés y Manuel Acosta.
    Ernesto Tapia, Luis Landeros y Alan Petris
    Lidia Ninel Almanza y Sthefany Rea Reátiga.
    Alicia Montaño Villalobos y Georgina Martínez Montaño.
    Jose Alfonso Flores y Rocío Arrieta.
    Ulises Cisneros y Martha Salazar.
    Azucena Manjarrez, directora de Editorial UAS.
    Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura. ( anggeCValenz)
    El escritor mazatleco Juan José Rodríguez comenta el libro.
    Con la presentación del libro 50 años Difocur-Isic se inaugura el Festival Cultural Sinaloa 2025.
    La investigadora Ana Luz Ruelas también comenta el libro.
