Conocen alumnos la realidad actual de los mercados financieros

Un panorama sobre cómo se encuentran los mercados financieros y su impacto global, fue la charla que compartió Jorge Alberto Larrañaga Romo, banquero privado del Banco Banamex, con estudiantes que cursan la carrera de finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Jesús Fernando López Contreras, encargado de la dirección de programas de finanzas del Tec de Monterrey, detalló que cuando se tiene conocimiento del comportamiento de las tazas de interés o qué es lo que sucederá con la inflación, la inversión extranjera analiza estas variables macroeconómicas, llevándolos a tomar mejores decisiones al momento de querer invertir.

Durate la charla, Larrañaga Romo compartió principalmente aspectos que tienen que ver con la coyuntura actual derivada del conflicto geopolítico que se ha presentado en Estados Unidos e Irán, y su impacto en los mercados financieros.

“Actualmente hay un conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, este conflicto ha impactado principalmente en los precios energéticos del petróleo, así como en las decisiones de cómo se comporta el mercado, haciendo que los bancos centrales tomen ciertas determinaciones sobre bajar, subir o mantener las tazas de interés”, destacó

En su exposición, el banquero señaló que a pesar de este conflicto, el mercado financiero global se ha mantenido sano y evolucionando, pero con muchos retos por delante, sobre todo ahora al llegar el uso de la Inteligencia Artificial, encontrando ésta las bases necesarias para venir a sumar, beneficiando no sólo a este sector en una gran cantidad de procesos.

Larrañaga detalló que según estudios económicos, se prevé que el conflicto pudiera aplazarse hasta mayo, y que se restablezca la producción de petróleo y gas hacia finales de julio.

Agregó que los pronósticos se han modificado marginalmente, principalmente para la inflación, y que para el PIB el impacto aún es acotado, mientras que para las tasas, el mercado parece mostrarse nervioso, por lo que las expectativas de inflación para Estados Unidos sea de 2.6 a 2.8 por ciento, y para México de 4.2 a 4.5 por ciento.

Finalmente, detalló a los jóvenes que el mayor aprendizaje que se llevarán de esta charla, es entender que el cambio es una constante, invitándolos a estar bien informados de lo que pasa en los mercados financieros, cómo influyen los datos, para que esto les permita tomar mejores decisiones a nivel financiero.