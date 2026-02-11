Gente
Conocen clientes de Cimaco Culiacán las tendencias en color, fragancias y tratamientos

Productos en marcas como Dior, Mac Cosmetic, Chanel, Dior, y Seasons, se presentan como parte del cuidado y belleza de la piel
Leopoldo Medina |
11/02/2026 17:15
Con un brunch, Cimaco Culiacán consintió a sus clientas, para dar a conocer los más nuevo en tendencias de color, fragancias y tratamientos corporales de prestigiadas marcas, en su área de perfumería y belleza.

En esta ocasión, se hicieron demostraciones de productos en marcas como Mac Cosmetic, Chanel, Dior, y Seasons, realizadas por especialistas en la marca, quienes compartieron con las asistentes las distintas características y bondades que brindan estos productos de belleza en la piel, desde skincares, bodys, labiales, hasta sueros, cremas hidratantes, fijadores, polvos, entre otros que permitan tener una piel más sana, rejuvenecida y con menos líneas de expresión.

Durante el evento, las asistentes disfrutaron de baguettes, postres, mimosas, café, entre otros bocadillos para consentirlas ese día, además de participar en algunas dinámicas con los expositores de las marcas.

