Conocen clientes de Mazda la nueva SUV CX-5 2026

Mazda Culiacán presentó a sus clientes la nueva CX-5 2026, una unidad que combina tecnología, funcionalidad, rendimiento y elegancia por donde se vea.

La presentación que se realizó en su amplia sala de exhibición, dejó ver la expresión del diseño audaz de la unidad, brindando en su diseño proporciones más deportivas y una postura que permite sentir el camino, transmitiendo confianza al volante.

Los clientes pudieron experimentar un espacio elegante con materiales y acabados suaves en toda la cabina, mostrando un rediseño desde el tablero y hasta la forma de los asientos, integrando también luces ambientales en las puertas.

En cuanto a potencia, la CX-5 2026, ofrece un motor 2.5 litros SKIACTIV-G, tracción delantera, con una potencia de 177 caballos de fuerza, ofreciéndose en tres versiones iSport, iGrand Touring y Signature.

La CX-5 2026 se ofrece en seis colores, Rojo Brillante, Negro Celeste, Gris Titanio, Gris Polimetal, Gris Aero, Blanco Metálico y Azúl Marino.

Las nuevas dimensiones permiten incorporar ventanas laterales traseras más grandes que garantizan una vista despejada para los pasajeros. Como resultado, se aumentó el tamaño de las aperturas de las puertas traseras para facilitar la entrada y salida del vehículo, entre otras muchas características que puede descubrir al acudir a la agencia Mazda Culiacán.