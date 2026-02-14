Conocen el modelo académico de la preparatoria del Tecmilenio con un Open House

Con el objetivo de dar a conocer su propuesta educativa, sobre todo del área de preparatoria, el Tecmilenio, realizó un Open House, donde recibió a jóvenes y padres de familia para conocer su modelo educativo y todo lo que ofrece la institución como una excelente opción para continuar su formación profesional.

Omar Armenta, director de prepa de Tecmilenio, compartió que este evento es acercar a las familas, a los jóvenes, a vivir la experiencia del modelo académico de la institución, principalmente del área de preparatoria, desde tres aspectos importantes, el aprender haciendo con el uso de Inteligencia Artificial, aprendiendo también de los programas interculturales que tiene con el extranjero, y la vivencia que suma a la experiencia del bienestar, con la que los chicos se integran a la comunidad educativa.

”Este es un recorrido interactativo sobre los aspectos fundamentales de lo que diferencia a nuestra preparatoria de las demás”, detalló Armenta

Agregó, que el perfil de un agresado del Tecmilenio, se distingue por ser una persona creativa, que siempre está experimentando, innovando, esto a través de herramientas y nuevas técnicas de trabajo, armado con diferentes certificaciones que le permiten ser un pionero en el mundo actual.