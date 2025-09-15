Conocen el panorama actual del campo sinaloense

Un recorrido por el panorama actual, los retos y las estrategias que requiere el campo sinaloense, conoció el público en el panel Espacios que Inspiran, organizado por IOS Offices.

En este panel participaron el secretario de agricultura y ganadería Ismael Bello Esquivel; Francisco Ramos Treviño, funcionario de pesca y agricultura de Sedecom, Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y Enrique Muñoz de Morate, director científico y presidente de Laboratorios Quiver.

Roberto Bazúa, presidente de la AARC, destacó que la idea de este evento es compartir el panorama actual del campo sinaloense, así como las condiciones que se están enfrentando en este momento para las siguientes temporadas y las alternativas para contrarrestarlas.

“La realidad es que la situación del campo está muy complicada, tenemos muchas adversidades, como la escasez del agua, los precios del maíz que no nos han favorecido, está complicado, pero siempre hay que buscar alternativas, siempre vamos a tener retos y hay que buscarlas”, dijo.

Agregó que a tres meses de que termine el año, entre los retos que enfrenta el campo, está el esperar a que las presas se sigan favoreciendo como hasta ahora, y crear un plan estratégico para saber qué sembrar y no excederse en los diferentes cultivos, sobre todo alternativos.