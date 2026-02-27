Conocen innovaciones para el campo en la Expo Agro Sinaloa 2026

Como cada año, el campo sinaloense se vistió de fiesta, en la edición 34 de la Expo Agro Sinaloa 2026, uno de los eventos más importantes en el sector agroindustrial en el noroeste del país, un foro generador de negocios donde se exhiben los productos, servicios, e innovaciones para el campo mexicano.

Realizada por la Fundación Produce, cientos de personas, agricultores, productores, estudiantes, y público en general, recorrieron las 28 hectáreas de exposición, en la que participaron expositores nacionales e internacionales, admiraron innovaciones agrícolas, además de tener la oportunidad de recibir capacitación para un mejor desempeño en el campo.

Como en cada edición, la Expo Agro Sinaloa presentó su centro de negocios para conectar con empresas nacionales e internacionales, parcelas demostrativas con diferentes cultivos, sin dejar de lado la presentación de maquinaria pesada, drones, y toda clase de equipos para el productor sinaloense.