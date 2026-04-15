Conocen la Plataforma de Liderazgo ‘Civic Hub’

Un llamado a priorizar el diálogo por encima de la acción inmediata, inició en Sinaloa la plataforma de liderazgo Civic Hub, un espacio que reunirá a perfiles del sector empresarial, social, político, cultural, académico y de medios de comunicación en un proceso intensivo de colaboración.

Beatriz Mejía Restrepo, directora de Civic Hub, enfatizó que esta iniciativa no debe entenderse como un programa convencional, sino como una experiencia transformadora.

El programa contempla un calendario estructurado que inició el 14 de abril con el lanzamiento oficial, seguido de tres inmersiones presenciales: la primera del 17 al 19 de abril, la segunda del 5 al 7 de junio y la tercera del 3 al 5 de julio. El proceso concluirá el 17 de julio con la presentación de resultados.

“No quiero darle la bienvenida a un proyecto ni a un programa, esto es una experiencia bien desafiante que realmente creo que pocas veces tenemos la oportunidad de darnos”, expresó ante los participantes.

El modelo de Civic Hub se basa en inmersiones de tres días en las que los participantes se desconectan de su rutina para reflexionar, dialogar y diseñar posibles soluciones a problemáticas públicas, especialmente en temas de construcción de paz.

Los líderes que participarán en el encuentro son María Isabel Cruz Bernal, madre buscadora y fundadora de Sabuesos Guerreras; Jorge Ibarra Martínez, académico e investigador en políticas públicas; Janet Garza, empresaria líder de Raga Soluciones Gráficas; Román Andrade, psicólogo especializado en prevención social del delito; Silvia Irene Burgos Tapia, directora de BAM, enfocada en niñez y juventud.

También participa Adrián López Ortiz, empresario, periodista y líder de opinión, director de Grupo Noroeste y Premio Nacional de Periodismo 2025; Bárbara Apodaca, arquitecta especializada en urbanismo sustentable, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa; Ramón Alejandro Cosío, ingeniero enfocado en inclusión laboral para personas con discapacidad; Alma Corina Borjas, líder de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, entre otros.