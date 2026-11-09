1) Para saber

“Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial”. Esta frase de San Agustín ejemplifica un dilema actual, comenta el Papa León XIV: Hay dos modos de habitar el mundo, o en el egoísmo (terrenal) o en el amor (celestial). Y eso lo decide cada uno en su corazón. El Papa señaló el grave riesgo al usar la inteligencia artificial en la guerra. No sólo es eficientar un proceso, sino que está en juego la vida humana. Es imprescindible que la tecnología no se separe de la ética, tomando en cuenta los principios de la Doctrina social. Si no se tiene en cuenta la dignidad de cada persona, se llega a dejarle a una máquina la decisión de quién vive y quién muere. Por ello la paz es una condición esencial para el bien común. La inteligencia artificial puede facilitar el uso de la fuerza, quitar responsabilidades y señalar a las víctimas como un “daño colateral”.

2) Para pensar

Una ovación como nunca la recibió el documental llamado “NAZA” en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Duraron 25 minutos los aplausos. Fue dirigido por los cineastas y periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ya ganadores de un premio Óscar. Se llevó el Premio Especial del Jurado. El título (NAZA) proviene de un acrónimo en hebreo, que utilizó el ejército israelí para clasificar los “daños colaterales” o bajas civiles aceptables antes de autorizar un ataque. Denuncia el abuso de la inteligencia artificial al asignar a quienes eliminar durante la guerra en Gaza. Por ejemplo, que al encontrar un enemigo, se decida eliminarlo aunque vaya a costar la vida de 20 inocentes, que pueden ser incluso niños. El film reúne testimonios anónimos de más de 20 militares e integrantes de la inteligencia de Israel. Los directores del film han sufrido una ola de acoso y amenazas de muerte. El gobierno de Israel lo rechazó calificándolo como engañoso y deshonesto. Desacreditaron los testimonios, diciendo que los militares entrevistados no conocían todo el proceso para la toma de decisiones. Se pretende retirarles su nacionalidad y sancionarlos. El problema señalado por el Papa no es del futuro, sino del presente.

3) Para vivir

“¡Nunca más la guerra, nunca más la guerra!” fue el grito del san Pablo VI ante la ONU en 1965. Aunque ha habido proclamas de paz, sin embargo los últimos sesenta años han estado marcados por conflictos de una ferocidad impresionante, que han afectado masivamente a las poblaciones civiles, causando víctimas inocentes, oleadas de refugiados, escribe el Papa. El Papa san Pablo VI introdujo la expresión “civilización del amor”, imaginando un orden social en el que la justicia y la caridad se entrelazan y el amor se convierte en su principio de organización de la vida económica, política y cultural. La civilización del amor no es una utopía ingenua, sino un proyecto exigente. Consiste en traducir la caridad en estructuras de justicia, donde la inteligencia artificial debe servir para edificar a la familia humana universal y la proximidad digital se convierta en una ocasión real de encuentro y de cuidado recíproco.

El Papa señaló el grave riesgo al usar la inteligencia artificial en la guerra. No sólo es eficientar un proceso, sino que está en juego la vida humana.