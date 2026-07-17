Contemplan la grandeza de la luna, a través de ‘Delay’

Una velada de contemplación, en la que la danza contemporánea y la luna se fusionaron para brindar una noche inigualable, fue la que disfrutó el público que se dio cita en el Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar de la puesta en escena titulada Delay.

Delay es una propuesta escénica creada por el bailarín Francisco Córdoba, fundador de Physical Momentum, compañía que presentó una muestra en escena de gran formato, donde la luna figura como principal eje y protagonista, adorada por expresiones artísticas de la danza a través de la presencia de siete bailarines, que mostraron su talento sobre el escenario, y quienes con su actuación, cerraron la temporada primavera-verano 2026 de la SAS.