Convive con José Urquidy

“Urquidy es humilde, es una persona muy seria y que ayuda a los demás; ellos son tres hermanos, hay una hermana, y prácticamente lo conozco desde el vientre de su mama, ya que la mamá de Pepe y yo trabajábamos en Banrural, ahí trabajé alrededor de 35 años, contratado como cirujano dentista y cirujano maxilofacial; al paso del tiempo recortan a personal de Banrural y la mamá de Pepe pierde su seguro médico, pero no la amistad conmigo, su doctor, quien brinda la confianza y apoyo a toda la familia”, dice.

García informó que Alma se las ingeniaba para sacar adelante a sus tres hijos, hacía muchas cosas para que alcanzara el dinero, porque ellos no contaron con el apoyo de su padre.

“Recuerdo a Pepe cómo un niño chapeteado y gordito; yo ayudaba a Pepe y a su familia en cuanto a consultas dentales, ya que les cobraba simbólicamente, dada la situación económica de la familia en aquel momento; recuerdo que cuando Pepe tenía 3 años la mamá me lo llevó porque tenía un problema, se le hizo una operación de Dislexia (no podía hablar), y desde siempre lo sigo atendiendo, cuando ocupa extracciones o distintas atenciones dentales, él tiene una dentadura muy bonita”.

“Yo lo recuerdo en la Liga Quintero, era un ponchador nato, ahí es hasta donde llegan visores de Estados Unidos y dan con él y lo contratan, pero como era menor de edad, su tío Don Óscar Urquidy se proclama como tutor legal para dar todos los permisos para salir del País, muy pronto llega a las Grandes Ligas, y actualmente es el primer mexicano en lograr, a sus 23 años, ganar dos juegos mundiales con los Astros de Houston, es un orgullo y yo siempre fui y seguiré siendo su médico dentista de cabecera”, asegura.

“Él no tiene caries, le he hecho limpiezas, inclusive hace un mes estuvo en mi consultorio, él actualmente tiene una sonrisa muy saludable y muy bonita, al igual que su corazón ya que es una persona muy noble que ayuda a muchas personas necesitadas, hoy es muy exitoso en su carrera, pero no deja de ser una persona muy humilde y noble”.