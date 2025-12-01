Conviven empresarios en la sexta edición de ‘Diálogos Transformadores’

Una vez más, la Universidad Tec Milenio reunió a representantes de distintas empresas, para hacerlos partícipes de la sexta edición de su evento denominado Diálogos Transformadores, contando con la presencia del coach de vida y expositor Miguel Ángel Islas, director de transformación cultural en el Tec de Monterrey.

Ortiz compartió que esta charla, se realiza con el objetivo de brindar un acompañamiento a los empresarios de Culiacán, para que se lleven algunas herramientas para enfrentar los difíciles momentos que se están viviendo actualmente.

”Queremos que se sientan acompañados, dándoles herramientas personales que impacten su vida profesional, como el tener una mejor comunicación interna en su empresa y así tomar buenas desiciones, tener un mejoramiento interno, más auténtico y efectivo”, detalló.

Gustavo León, director de Tec Milenio, compartió este charla brinda una perspectiva de cómo hacer frente a esas conversaciones difíciles al interior de sus empresas, entendiendo que si el entorno no cambia, es una invitación a empezar desde uno mismo.