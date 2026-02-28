Coparmex Mazatlán promueve la sucesión empresarial

En un ambiente de diálogo y fortalecimiento empresarial, Coparmex Mazatlán llevó a cabo un desayuno-networking en el que se presentó la conferencia “Cómo, cuándo y a quién heredar tu empresa”, impartida por el notario Manuel Díaz Salazar.

El evento reunió a empresarios, emprendedores y socios del organismo, quienes aprovecharon el espacio para intercambiar experiencias y ampliar su red de contactos, al tiempo que profundizaron en un tema clave para la estabilidad y continuidad de los negocios familiares: la sucesión empresarial.

Durante su exposición, el notario Díaz Salazar abordó los momentos adecuados para planificar la herencia de una empresa, los aspectos legales que deben considerarse y los perfiles idóneos para asumir la dirección del negocio, destacando la importancia de anticiparse para evitar conflictos y garantizar la permanencia del patrimonio.

Los asistentes participaron activamente con preguntas y comentarios, generando un diálogo enriquecedor que fortaleció la cultura de la planeación estratégica entre el sector empresarial de Mazatlán.

Con esta ponencia, Coparmex reafirma su compromiso de brindar herramientas prácticas y espacios de vinculación que impulsen el desarrollo y la profesionalización de las empresas locales.