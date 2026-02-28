Gente
Evento camaral

Coparmex Mazatlán promueve la sucesión empresarial

El notario Manuel Díaz Salazar impartió la conferencia ‘Cómo, cuándo y a quién heredar tu empresa’, durante un desayuno-networking organizado por Coparmex Mazatlán, donde empresarios locales fortalecieron conocimientos y vínculos profesionales
Marisela González
28/02/2026 14:09
En un ambiente de diálogo y fortalecimiento empresarial, Coparmex Mazatlán llevó a cabo un desayuno-networking en el que se presentó la conferencia “Cómo, cuándo y a quién heredar tu empresa”, impartida por el notario Manuel Díaz Salazar.

El evento reunió a empresarios, emprendedores y socios del organismo, quienes aprovecharon el espacio para intercambiar experiencias y ampliar su red de contactos, al tiempo que profundizaron en un tema clave para la estabilidad y continuidad de los negocios familiares: la sucesión empresarial.

Durante su exposición, el notario Díaz Salazar abordó los momentos adecuados para planificar la herencia de una empresa, los aspectos legales que deben considerarse y los perfiles idóneos para asumir la dirección del negocio, destacando la importancia de anticiparse para evitar conflictos y garantizar la permanencia del patrimonio.

Los asistentes participaron activamente con preguntas y comentarios, generando un diálogo enriquecedor que fortaleció la cultura de la planeación estratégica entre el sector empresarial de Mazatlán.

Con esta ponencia, Coparmex reafirma su compromiso de brindar herramientas prácticas y espacios de vinculación que impulsen el desarrollo y la profesionalización de las empresas locales.

  • $!Rodolfo Madero, Humberto Barros, Ignacio Barros, Alfonso Pelayo y Sergio Pelayo.
    Rodolfo Madero, Humberto Barros, Ignacio Barros, Alfonso Pelayo y Sergio Pelayo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martín Sánchez Reynoso, Enrique Lizárraga Tirado y Galdino Manjárrez.
    Martín Sánchez Reynoso, Enrique Lizárraga Tirado y Galdino Manjárrez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Amado Sánchez y Socorro Rodríguez.
    Amado Sánchez y Socorro Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Guillermina García, Fernando Valdez, Elizabeth Peraza, Elva Aguirre, Adriana Marrujo, Stefany Ponzo y Manuel Serrano.
    Guillermina García, Fernando Valdez, Elizabeth Peraza, Elva Aguirre, Adriana Marrujo, Stefany Ponzo y Manuel Serrano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandro Castillo, Amadeo Sánchez, Rafael Domínguez Kelly y Rodolfo Madero.
    Alejandro Castillo, Amadeo Sánchez, Rafael Domínguez Kelly y Rodolfo Madero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Colaboradores de Grupo Café El Marino presentes en el evento.
    Colaboradores de Grupo Café El Marino presentes en el evento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rafael Domínguez Kelly y Óscar Sánchez.
    Rafael Domínguez Kelly y Óscar Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, expresó un mensaje a los presentes.
    Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, expresó un mensaje a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Octavio Contreras y Anabel de Contreras.
    Octavio Contreras y Anabel de Contreras. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Coparmex
