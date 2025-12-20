Gente
Coparmex Mazatlán reconoce a Adrián López Ortiz tras Premio Nacional de Periodismo

Consejeros de la agrupación celebran a el director de Grupo Noroeste con un desayuno en el Centro Histórico, en reconocimiento a su trabajo galardonado en la categoría de Periodismo de Opinión
Marisela González |
20/12/2025 13:25
En un ambiente cercano y de camaradería, consejeros de Coparmex Mazatlán organizaron un desayuno en honor a Adrián López Ortiz, tras recibir el Premio Nacional de Periodismo por uno de sus trabajos en la categoría de Periodismo de Opinión.

El encuentro se llevó a cabo en un restaurante ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán, donde amigos y colegas se reunieron para felicitar al periodista por este importante logro.

Durante la reunión, se destacó la trayectoria profesional de López Ortiz y su aporte al periodismo crítico y reflexivo en México.

El reconocimiento de Coparmex Mazatlán refuerza la relevancia del periodismo de opinión y celebra el compromiso de quienes, como el director del Grupo Noroeste, contribuyen a informar, analizar y generar debate en la sociedad.

