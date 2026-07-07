Gente
|
Convivencia deportiva

Corren con el corazón por la Cruz Roja

Familias, atletas y aficionados al deporte se unen en la segunda edición de la Carrera Roja 2026, una jornada que combinó activación física, convivencia y solidaridad en el malecón de Mazatlán.
Marisela González |
07/07/2026 13:40
07/07/2026 13:40

El malecón de Mazatlán se llenó de energía, solidaridad y espíritu deportivo durante la segunda edición de la Carrera Roja 2026, organizada por la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán.

Cerca de 350 participantes respondieron al llamado para apoyar una noble causa mientras disfrutaban de una mañana de convivencia familiar.

Desde muy temprano, corredores de todas las edades se congregaron en Olas Altas para participar en las modalidades competitivas de 10 y 5 kilómetros, así como en la caminata recreativa de 2 kilómetros.

Vestidos con la camiseta oficial del evento, los asistentes recorrieron el paseo costero entre aplausos, porras y el entusiasmo de familiares y amigos que alentaron a los competidores a lo largo del trayecto.La jornada también dejó grandes actuaciones deportivas.

Los hermanos Jesús Javier y Norma Alejandra Labrador Aguirre conquistaron la prueba estelar de 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil, respectivamente, mientras que Ana Luisa Llorente y Yostin Rendón se adjudicaron los máximos honores en la distancia de 5 kilómetros.

Además de premiar a los ganadores, el evento cumplió su principal objetivo que fue el fortalecer la participación ciudadana en beneficio de la institución de asistencia, cuyo trabajo diario brinda atención prehospitalaria y servicios de emergencia a la comunidad mazatleca.

  • $!Alma Pasos y Samantha Lupio.
    Alma Pasos y Samantha Lupio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Isabel Arce y Lolis Rubio.
    Isabel Arce y Lolis Rubio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Santiago Jiménez, Daria Ortiz, Jaquelin Valerio, Francisco León y Odalis Aguilar.
    Santiago Jiménez, Daria Ortiz, Jaquelin Valerio, Francisco León y Odalis Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Cristian Ruiz, Amayrani Barraza y Miguel Zamora.
    Cristian Ruiz, Amayrani Barraza y Miguel Zamora. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gabriel Moreno, Miguel Aguilar, Rocío Sánchez, Víctor Arriaga y Venny.
    Gabriel Moreno, Miguel Aguilar, Rocío Sánchez, Víctor Arriaga y Venny. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alondra Astorga y Gabriela Astorga
    Alondra Astorga y Gabriela Astorga ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mónica Patiño y Lidia Chávez.
    Mónica Patiño y Lidia Chávez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yostin Rendón celebra su triunfo tras conquistar el primer lugar en la prueba de 5 kilómetros.
    Yostin Rendón celebra su triunfo tras conquistar el primer lugar en la prueba de 5 kilómetros. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las mejores corredoras de la categoría femenil suben al podio para recibir sus premios.
    Las mejores corredoras de la categoría femenil suben al podio para recibir sus premios. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La convivencia y el espíritu solidario distinguieron la segunda edición de la Carrera Roja 2026.
    La convivencia y el espíritu solidario distinguieron la segunda edición de la Carrera Roja 2026. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Carrera Roja 2026 reunió a familias, atletas y aficionados al deporte.
    La Carrera Roja 2026 reunió a familias, atletas y aficionados al deporte. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Con gran entusiasmo, participantes de todas las edades recorrieron el malecón.
    Con gran entusiasmo, participantes de todas las edades recorrieron el malecón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Familias completas participaron en la Carrera Roja 2026 organizada por Cruz Roja Mazatlán.
    Familias completas participaron en la Carrera Roja 2026 organizada por Cruz Roja Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cruz Roja
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube