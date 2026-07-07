Corren con el corazón por la Cruz Roja

El malecón de Mazatlán se llenó de energía, solidaridad y espíritu deportivo durante la segunda edición de la Carrera Roja 2026, organizada por la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán.

Cerca de 350 participantes respondieron al llamado para apoyar una noble causa mientras disfrutaban de una mañana de convivencia familiar.

Desde muy temprano, corredores de todas las edades se congregaron en Olas Altas para participar en las modalidades competitivas de 10 y 5 kilómetros, así como en la caminata recreativa de 2 kilómetros.

Vestidos con la camiseta oficial del evento, los asistentes recorrieron el paseo costero entre aplausos, porras y el entusiasmo de familiares y amigos que alentaron a los competidores a lo largo del trayecto.La jornada también dejó grandes actuaciones deportivas.

Los hermanos Jesús Javier y Norma Alejandra Labrador Aguirre conquistaron la prueba estelar de 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil, respectivamente, mientras que Ana Luisa Llorente y Yostin Rendón se adjudicaron los máximos honores en la distancia de 5 kilómetros.

Además de premiar a los ganadores, el evento cumplió su principal objetivo que fue el fortalecer la participación ciudadana en beneficio de la institución de asistencia, cuyo trabajo diario brinda atención prehospitalaria y servicios de emergencia a la comunidad mazatleca.