Corren en la gran fiesta del Maratón Internacional de Culiacán 2026

Con la participación de casi 4 mil personas, se realizó la edición 35 del tradicional Maratón Internacional de Culiacán 2026, un evento que fusiona el deporte, la convivencia y causa social.

En esta nueva edición, se contó con la presencia de corredores provenientes de 37 ciudades, así como atletas internacionales de Estados Unidos, Kenia, Costa Rica y Guatemala.

En un gran ambiente, en donde la música y la algarabía se hicieron presentes, el maratón recibió a los corredores en las categorías de distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, en la que los participantes darían su máximo esfuerzo, un evento que también apoyaba una noble causa.

Parte de lo recaudado será destinado a instituciones como Ganac IAP, que apoya a niñas y niños con cáncer, y la Ciudad de los Niños, albergue dedicado a la atención infantil.