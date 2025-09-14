Corren para celebrar el 93 aniversario del Hospital Civil de Culiacán

Con una carrera pedestre, el Hospital Civil de Culiacán celebro su 93 aniversario, reuniendo a cientos de personas que se sumaron a participar en este festejo.

Médicos de la institución y público general reconocieron los años de servicio del hospital, en un evento festivo y familiar que inició a las 07:00 horas, con un recorrido de 5 kilómetros que inició frente al hospital y hasta la Avenida Zapata ida y vuelta.

El doctor Gerardo Quevedo Castro, director general del HCC, recordó que el aniversario oficial es el próximo martes 16 de septiembre, pero decidieron adelantar el festejo con esta actividad deportiva.

“Estamos enviando un mensaje a la población, a la sociedad de que el deporte es una de las maneras, que literalmente no cuesta mucho dinero, de prevenir muchas enfermedades que pueden llegar a ser peligrosos y mortales”, expresó.

La carrera contó con varias categorías, entre ellas la libre de 18 a 29 años, Sub-Master 20 a 39 años, Master 40 a 49 años, Gran Master 50 a 59 años, y supermasters más de 60 años.