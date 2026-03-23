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Convivencia deportiva

Corren por la inclusión y la empatía en Mazatlán

Familias, estudiantes y asociaciones se suman a la Carrera Inclusiva ‘Hacer del mundo una sola familia’, organizada por el Instituto Cultural de Occidente.
Marisela González |
23/03/2026 15:31
23/03/2026 15:31

En un ambiente lleno de entusiasmo, convivencia y sentido social, más de mil personas participaron en la Carrera Inclusiva “Hacer del mundo una sola familia”, organizada por el Instituto Cultural de Occidente, evento que reunió a familias, estudiantes y asociaciones civiles en torno a la inclusión.

La Avenida Leonismo Internacional se convirtió en punto de encuentro para chicos y grandes, quienes desde temprana hora se dieron cita para formar parte de esta actividad recreativa que promueve la empatía y la igualdad de oportunidades.

Con recorridos de 2.5 y 5 kilómetros, los asistentes tuvieron la oportunidad de correr, trotar o caminar, en una jornada donde lo importante no fue la competencia, sino la convivencia y el mensaje de solidaridad.

Niñas, niños, jóvenes y adultos, incluyendo personas con discapacidad disfrutaron de la experiencia acompañados de familiares y amigos, generando un ambiente de apoyo y respeto.

Como ya es tradición, la causa también tuvo un impacto social, ya que lo recaudado será destinado a instituciones que trabajan a favor de la inclusión, como los Centros de Atención Múltiple 8, 18 y 38, Casa Down Mazatlán, CRIT Sinaloa y el grupo deportivo Súper Héroes.

Durante el cierre del evento, autoridades educativas del ICO agradecieron la respuesta de la comunidad y destacaron la importancia de seguir impulsando espacios donde la inclusión sea una realidad, reforzando valores como el respeto, la empatía y la convivencia social.

  • $!Miguel Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Ricardo Esquivel, Mauricio Villalpando, Mariana Soto y Taide Escobar.
    Miguel Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Ricardo Esquivel, Mauricio Villalpando, Mariana Soto y Taide Escobar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernando Troncoso, Leonardo Castillo, Santiago Cyr y Sebastián Navarrete.
    Fernando Troncoso, Leonardo Castillo, Santiago Cyr y Sebastián Navarrete. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nicolás Zárate, Freddy Medina y Andrés Osuna.
    Nicolás Zárate, Freddy Medina y Andrés Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bárbara Díaz y Romina de la Cruz.
    Bárbara Díaz y Romina de la Cruz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Melissa Leal, Mónica Jara, Frida García, Regina Osuna, Maria Alvarado y Milagros de Jesús.
    Melissa Leal, Mónica Jara, Frida García, Regina Osuna, Maria Alvarado y Milagros de Jesús. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Geraldin Salas, María Ángela Ortega, Enrique Rodríguez, Melissa Sosa y Algil Peraza.
    Geraldin Salas, María Ángela Ortega, Enrique Rodríguez, Melissa Sosa y Algil Peraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, estuvo presente en la convivencia deportiva. Aquí junto a las autoridades del ICO.
    Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2026, estuvo presente en la convivencia deportiva. Aquí junto a las autoridades del ICO. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Tannia y Dannia Sánchez.
    Tannia y Dannia Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lucero Jazmín y Jennifer Rodríguez Vizcarra.
    Lucero Jazmín y Jennifer Rodríguez Vizcarra. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Claudia Salcido y Ángel Rodríguez.
    Claudia Salcido y Ángel Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Kenneth Mejía con su medalla.
    Kenneth Mejía con su medalla. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Familias completas participaron en la Carrera Inclusiva organizada por el Instituto Cultural de Occidente.
    Familias completas participaron en la Carrera Inclusiva organizada por el Instituto Cultural de Occidente. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La convivencia y el trabajo en equipo marcaron el ambiente durante toda la carrera.
    La convivencia y el trabajo en equipo marcaron el ambiente durante toda la carrera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Participantes disfrutaron de una jornada deportiva con causa, enfocada en la solidaridad.
    Participantes disfrutaron de una jornada deportiva con causa, enfocada en la solidaridad. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Más de mil personas se dieron cita en la Avenida Leonismo Internacional para promover la inclusión y la empatía.
    Más de mil personas se dieron cita en la Avenida Leonismo Internacional para promover la inclusión y la empatía. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las porristas del Instituto Cultural de Occidente animaron a los participantes durante la Carrera Inclusiva, contagiando entusiasmo y energía a chicos y grandes.
    Las porristas del Instituto Cultural de Occidente animaron a los participantes durante la Carrera Inclusiva, contagiando entusiasmo y energía a chicos y grandes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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