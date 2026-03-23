Corren por la inclusión y la empatía en Mazatlán

En un ambiente lleno de entusiasmo, convivencia y sentido social, más de mil personas participaron en la Carrera Inclusiva “Hacer del mundo una sola familia”, organizada por el Instituto Cultural de Occidente, evento que reunió a familias, estudiantes y asociaciones civiles en torno a la inclusión.

La Avenida Leonismo Internacional se convirtió en punto de encuentro para chicos y grandes, quienes desde temprana hora se dieron cita para formar parte de esta actividad recreativa que promueve la empatía y la igualdad de oportunidades.

Con recorridos de 2.5 y 5 kilómetros, los asistentes tuvieron la oportunidad de correr, trotar o caminar, en una jornada donde lo importante no fue la competencia, sino la convivencia y el mensaje de solidaridad.

Niñas, niños, jóvenes y adultos, incluyendo personas con discapacidad disfrutaron de la experiencia acompañados de familiares y amigos, generando un ambiente de apoyo y respeto.

Como ya es tradición, la causa también tuvo un impacto social, ya que lo recaudado será destinado a instituciones que trabajan a favor de la inclusión, como los Centros de Atención Múltiple 8, 18 y 38, Casa Down Mazatlán, CRIT Sinaloa y el grupo deportivo Súper Héroes.

Durante el cierre del evento, autoridades educativas del ICO agradecieron la respuesta de la comunidad y destacaron la importancia de seguir impulsando espacios donde la inclusión sea una realidad, reforzando valores como el respeto, la empatía y la convivencia social.