Desde temprana hora, el Parque Las Riberas fue punto de encuentro de niños, jóvenes y adultos que se sumaron a esta actividad deportiva y de convivencia familiar.

Cientos de personas participaron en la octava Carrera por la Educación Proeduca Sinaloa IAP, que bajo el lema “Sus sueños son infinitos” convocó a estudiantes, familias y público en general a recorrer 3, 5 y 10 kilómetros por una causa: impulsar la educación.

Los corredores durante el calentamiento. ( )

Autoridades dieron la bienvenida a los participantes. ( )

La carrera tuvo ambiente de convivencia familiar. ( )

La diversidad de participantes también marcó la jornada: mientras algunos corrieron, otros hicieron el recorrido caminando, apoyados en bastones o muletas. También participaron niños pequeños, acompañados por sus familias.

Más allá de los tiempos y las distancias, la carrera reunió a personas con distintas condiciones y ritmos, unidas por el propósito de apoyar la educación y compartir una mañana de actividad física, convivencia y solidaridad.

Luego de un breve calentamiento, los participantes se prepararon para el banderazo de salida, encabezado por autoridades deportivas, educativas y representantes de la institución organizadora.

José María Casanova Rodríguez, director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física; José Alfredo Gastélum Ríos, jefe del Departamento de Actividades Extraacadémicas del Tecnológico de Culiacán; Gabriela Espinosa Valenzuela, directora general de Proeduca Sinaloa IAP, y Manuel Díaz Echeverría, presidente del patronato de esta institución, encabezaron el protocolo inaugural.

También asistieron Mónica Echegaray Rojas, directora de Vinculación Social de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa; Herodio León Cota, director de Organización Deportiva de la UAdeO, y Sofío Zazueta, director del Comité Municipal de Atletismo.

Durante la bienvenida, Marcos Cervantes, representante de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, agradeció la participación de las familias y el respaldo de las autoridades para hacer posible esta actividad.

Destacó que la carrera llega a su octava edición consecutiva y representa una oportunidad para sumar esfuerzos en favor de los distintos programas educativos que impulsa Proeduca Sinaloa.

En la competencia participaron alumnos del Tecnológico de Culiacán, la Universidad Autónoma de Occidente y el Tecnológico de Monterrey, además de corredores independientes y familias que se sumaron a la convocatoria.

Antes del arranque, Sofío Zazueta explicó los recorridos correspondientes a cada distancia y a la cuenta regresiva y el banderazo de salida, los participantes comenzaron el recorrido por los espacios recreativos y vialidades de la ciudad.