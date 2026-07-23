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Taller

Crean jóvenes sus propios monstruos mágicos

A través de la técnica de la cartonería tradicional mexicana, alrededor de 15 participantes echan a volar su imaginación modelando personajes y seres fantásticos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/07/2026 11:44
23/07/2026 11:44

La imaginación y creatividad se materializaron en el taller Fábrica de monstruos mágicos que impartió el artista visual Lenin Márquez en el Museo de Arte de Sinaloa.

Los participantes estuvieron motivados para echar a volar su imaginación y concebir primero la idea por medio de bocetos, para después trasladarla al alambre, papel periódico y kraft, moldeando todo con la técnica de la cartonería.

A través de la técnica de la cartonería tradicional mexicana, los participantes, de entre 12 y 17 años, descubren y desarrollan sus capacidades creativas, moldeando sus propios personajes y seres fantásticos.

  • $!Adolescentes de entre 12 y 17 años participaron en el taller.
    Adolescentes de entre 12 y 17 años participaron en el taller.
  • $!Los seres fantásticos toman forma con la técnica de la cartonería.
    Los seres fantásticos toman forma con la técnica de la cartonería.
  • $!El maestro Lenin Márquez guía a los participantes.
    El maestro Lenin Márquez guía a los participantes.
#Arte
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