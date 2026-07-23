Crean jóvenes sus propios monstruos mágicos

La imaginación y creatividad se materializaron en el taller Fábrica de monstruos mágicos que impartió el artista visual Lenin Márquez en el Museo de Arte de Sinaloa.

Los participantes estuvieron motivados para echar a volar su imaginación y concebir primero la idea por medio de bocetos, para después trasladarla al alambre, papel periódico y kraft, moldeando todo con la técnica de la cartonería.

A través de la técnica de la cartonería tradicional mexicana, los participantes, de entre 12 y 17 años, descubren y desarrollan sus capacidades creativas, moldeando sus propios personajes y seres fantásticos.