Cruz Roja Mazatlán pide por una buena Colecta Nacional este 2026

En un ambiente de fe y solidaridad, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, durante la misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

A la celebración eucarística asistieron integrantes del Patronato, directivos, voluntarios y personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, quienes se reunieron para encomendar el inicio de la campaña anual de recaudación que permitirá continuar con los servicios de emergencia y atención médica que brinda la institución.

Durante su mensaje, el Obispo recordó que la Cruz Roja es una organización que se sostiene principalmente gracias a la solidaridad de la ciudadanía, por lo que invitó a la población a participar con cualquier aportación durante esta colecta.

“Estamos ya en tiempo de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana y nos encomendamos por todas las personas que colaboran con esta institución que se sostiene prácticamente con el apoyo de los ciudadanos”, expresó.

El Obispo destacó que la labor de los socorristas es fundamental, ya que atienden a personas accidentadas o enfermos graves sin distinción alguna, brindando ayuda en momentos de emergencia.

Además, recordó que en esta celebración religiosa es tradición destinar el dinero recaudado durante la misa como donativo para la Cruz Roja, en apoyo a su labor humanitaria.

La directora administrativa de Cruz Roja Delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo, informó previamente que el arranque oficial de la Colecta Nacional 2026 en el municipio se realizará en la Plazuela República, con la meta de reunir 4 millones 400 mil pesos.