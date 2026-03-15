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Solidaridad

Cruz Roja Mazatlán pide por una buena Colecta Nacional este 2026

Durante una misa celebrada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, Monseñor Mario Espinosa Contreras invitó a la ciudadanía a sumarse con donativos para fortalecer la labor humanitaria de la institución
Marisela González |
15/03/2026 13:13
15/03/2026 13:13

En un ambiente de fe y solidaridad, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, durante la misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

A la celebración eucarística asistieron integrantes del Patronato, directivos, voluntarios y personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, quienes se reunieron para encomendar el inicio de la campaña anual de recaudación que permitirá continuar con los servicios de emergencia y atención médica que brinda la institución.

Durante su mensaje, el Obispo recordó que la Cruz Roja es una organización que se sostiene principalmente gracias a la solidaridad de la ciudadanía, por lo que invitó a la población a participar con cualquier aportación durante esta colecta.

“Estamos ya en tiempo de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana y nos encomendamos por todas las personas que colaboran con esta institución que se sostiene prácticamente con el apoyo de los ciudadanos”, expresó.

El Obispo destacó que la labor de los socorristas es fundamental, ya que atienden a personas accidentadas o enfermos graves sin distinción alguna, brindando ayuda en momentos de emergencia.

Además, recordó que en esta celebración religiosa es tradición destinar el dinero recaudado durante la misa como donativo para la Cruz Roja, en apoyo a su labor humanitaria.

La directora administrativa de Cruz Roja Delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo, informó previamente que el arranque oficial de la Colecta Nacional 2026 en el municipio se realizará en la Plazuela República, con la meta de reunir 4 millones 400 mil pesos.

  • $!Wendy Hardouin y Elizabeth Sánchez.
    Wendy Hardouin y Elizabeth Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lolis Rubio, María Félix y Diana Rice.
    Lolis Rubio, María Félix y Diana Rice. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Integrantes del Patronato, directivos, voluntarios y personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se toman la fotografía del recuerdo al terminar la ceremonia religiosa.
    Integrantes del Patronato, directivos, voluntarios y personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se toman la fotografía del recuerdo al terminar la ceremonia religiosa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Tere Gallo de Gil y Laura Delia Hernández.
    Tere Gallo de Gil y Laura Delia Hernández. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernando Valdez al momento de comulgar.
    Fernando Valdez al momento de comulgar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Al final de la ceremonia, el Obispo Mario Espinosa Contreras hace entrega de lo recaudado en misa a directivos de Cruz Roja.
    Al final de la ceremonia, el Obispo Mario Espinosa Contreras hace entrega de lo recaudado en misa a directivos de Cruz Roja. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Odalis Paloma Aguilar y Francisco León.
    Odalis Paloma Aguilar y Francisco León. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manuel Andrade, Armando Quevedo, Patricia Ibarra y Rocío Sánchez.
    Manuel Andrade, Armando Quevedo, Patricia Ibarra y Rocío Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daria Ortiz, Jaquelin Valerio, Shelby Raylis, Sayra Hernández y Martín Valenzuela.
    Daria Ortiz, Jaquelin Valerio, Shelby Raylis, Sayra Hernández y Martín Valenzuela. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lidia Inzunza, Itzel Rojas, Jesús Peraza, Alejandra Pulido, Gabriel Moreno, Rocío Sánchez y Alejandra Pulido.
    Lidia Inzunza, Itzel Rojas, Jesús Peraza, Alejandra Pulido, Gabriel Moreno, Rocío Sánchez y Alejandra Pulido. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Monseñor Mario Espinosa Contreras ofició la misa de acción de gracias por la Colecta Nacional de Cruz Roja.
    Monseñor Mario Espinosa Contreras ofició la misa de acción de gracias por la Colecta Nacional de Cruz Roja. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lolis Rubio, Laura Gavica, Laura Delia Hernández, María Félix, Lyssette León y Diana Rice.
    Lolis Rubio, Laura Gavica, Laura Delia Hernández, María Félix, Lyssette León y Diana Rice. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernando Valdez, Laura Delia Hernández, Wendy Hardouin, Alfonso Gil Díaz, Tere Gallo de Gil y Lolys Rubio.
    Fernando Valdez, Laura Delia Hernández, Wendy Hardouin, Alfonso Gil Díaz, Tere Gallo de Gil y Lolys Rubio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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