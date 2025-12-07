Gente
Convivencia

Cruz Roja Mazatlán reúne a la comunidad en un alegre desayuno benéfico

En un ambiente de convivencia y solidaridad, socias, voluntarias y público en general disfrutaron de un desayuno organizado por Cruz Roja Mazatlán en el Centro de Convenciones, donde también se llevó a cabo una esperada rifa de regalos.
Marisela González |
07/12/2025 13:27
Una mañana llena de buen ambiente se vivió el desayuno organizado por Cruz Roja Mazatlán en el Centro de Convenciones.

Al evento acudieron voluntarias, socias, benefactores y miembros de la comunidad que año con año se suman a apoyar las acciones de la Benemérita institución.

Mesas cuidadosamente decoradas, música en vivo y la calidez de las asistentes marcaron el tono de un encuentro dedicado tanto a la convivencia como a reconocer la labor humanitaria que la Cruz Roja realiza en el municipio.

El desayuno el Comité de Damas Voluntarias dieron la bienvenida a todos las y los invitados, quienes disfrutaron de un menú especialmente preparado para la ocasión.

Rifa

Los asistentes participaron en la rifa de regalos.

  • $!Natalia Sánchez y Eduviges Canizalez.
    Natalia Sánchez y Eduviges Canizalez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthia Avitia y Pamela Bastidas.
    Cinthia Avitia y Pamela Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth Peraza y Elva Aguirre.
    Elizabeth Peraza y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriel Moreno, Jazmín Vázquez y Jesús Peraza.
    Gabriel Moreno, Jazmín Vázquez y Jesús Peraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Paola Álvarez, Carmen Julia Arámburo y Malú Flores.
    Paola Álvarez, Carmen Julia Arámburo y Malú Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una alegre mañana pasaron los asistentes.
    Una alegre mañana pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arturo y Milagros Martínez.
    Arturo y Milagros Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yaniria García, Paulina Alfaro, Tania Peraza, Ivette Guzmán, Cecilia Cuevas, Ingrid Vázquez, Claudia San Marcos y Hortesia Sauceda.
    Yaniria García, Paulina Alfaro, Tania Peraza, Ivette Guzmán, Cecilia Cuevas, Ingrid Vázquez, Claudia San Marcos y Hortesia Sauceda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Clarita, Chuyita, Leonor y Ana Luisa Lizárraga.
    Clarita, Chuyita, Leonor y Ana Luisa Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El ambiente cálido y festivo destacó en cada mesa, donde las invitadas compartieron amenas charlas.
    El ambiente cálido y festivo destacó en cada mesa, donde las invitadas compartieron amenas charlas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Invitadas disfrutaron de una mañana de convivencia durante el desayuno organizado por Cruz Roja Mazatlán.
    Invitadas disfrutaron de una mañana de convivencia durante el desayuno organizado por Cruz Roja Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estela Cruz, Chuyita de Raygoza, Claudia Aguila, Paulina Mendoza, Carmen Sarabia, Mary Reyes y Angélica Vivanco.
    Estela Cruz, Chuyita de Raygoza, Claudia Aguila, Paulina Mendoza, Carmen Sarabia, Mary Reyes y Angélica Vivanco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Cruz Roja
