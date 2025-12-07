Cruz Roja Mazatlán reúne a la comunidad en un alegre desayuno benéfico

Una mañana llena de buen ambiente se vivió el desayuno organizado por Cruz Roja Mazatlán en el Centro de Convenciones.

Al evento acudieron voluntarias, socias, benefactores y miembros de la comunidad que año con año se suman a apoyar las acciones de la Benemérita institución.

Mesas cuidadosamente decoradas, música en vivo y la calidez de las asistentes marcaron el tono de un encuentro dedicado tanto a la convivencia como a reconocer la labor humanitaria que la Cruz Roja realiza en el municipio.

El desayuno el Comité de Damas Voluntarias dieron la bienvenida a todos las y los invitados, quienes disfrutaron de un menú especialmente preparado para la ocasión.

Rifa

Los asistentes participaron en la rifa de regalos.