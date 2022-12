Cuatro niñas, un sueño: ser la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2023

Ivanna Arámburo, Melanie Alarcón, Osleidy Velarde y Lissette López desean ser la Reina Infantil de la edición 125 del Carnaval Internacional Mazatlán, que este año lleva por lema “Déjà vu, sueños de un carnaval”. ¡Conócelas! Ivanna Arámburo Vázquez: Su sueño es ser Reina Infantil del Carnaval

Ivanna Arámburo Vázquez ( )

Alegre, optimista y con la ilusión de obtener la corona se mostró Ivanna Arámburo Vázquez, candidata a Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2023 “Déjà vu, sueños de un carnaval”. “A mí me gusta mucha la fiesta del Carnaval, porque es algo muy tradicional del puerto, donde la gente se divierte bailando, viendo los carros alegóricos, disfrutando todo; lo que más me gusta es el desfile, son los carros alegóricos, porque traen mucha iluminación, además me gusta mucho la alegría de las comparsas”, explicó. Ivanna aseguró que le gustaría representar a todos los niños en esta fiesta, la cual vivía con mucha emoción su abuelita Amalia Castañeda, quien hace un año falleció y quien siempre la ánimo a que fuera candidata. “Estoy viviendo un gran sueño, y también un sueño que era de mi abuelita materna Amalia, quien siempre quiso que yo fuera reinita; he estado viviendo muy feliz esta etapa, me he sentido muy alegre, muy emocionada, ya tengo una porra, una canción que me compusieron en mi familia, y pues mi color de porra es el morado”. “De momento me he dedicado a botear para recaudar votos, espero continuar con esta actividad, y voy a seguir haciendo actividades para lograr mi sueño; gracias a todas las personas que me están apoyando y espero cumplir con este sueño que desde pequeña tengo”, comentó.

Ivanna Arámburo Vázquez ( )

Ivanna se caracteriza por ser muy alegre, y entre las cosas que más le gusta hacer es ver televisión, hacer tareas y Tik tok. PERFIL Ivanna Arámburo Vázquez 9 años Estudiante de Primaria Padre: Karelby Berenice Vázquez y Sergio de Jesús Arámburo Color de campaña: Morado Melanie Alarcón Bernal: Me siento emocionada de vivir este sueño

Melanie Alarcón Bernal ( )

Desde muy pequeñita, Melanie Alarcón Bernal sueña con ser Reina Infantil del Carnaval y formar parte de la historia del puerto, por lo que hoy es una de las aspirantes a la corona. “El Carnaval me gusta mucho porque es una fiesta para todos, que tiene mucha alegría, muchos colores, las reinas, los reyes, muchas cosas me encantan, y lo que más me gusta son los carros alegóricos y las reinas que pasan en el desfile”, explicó. “Yo siempre voy al desfile con mi familia, y nos han comprado serpentinas, y me gusta aventarlas a las reinas y decirles lo hermosas que están; en familia vivimos la fiesta en grande y vamos a todos lados”, dice. La pequeña se dijo estar muy emocionada al ser candidata y buscar el sueño de ser Reina Infantil. “Estoy muy emocionada de vivir este sueño, he vivido esta etapa muy emocionada porque voy a cumplir mi sueño desde chiquita, ya que siempre he querido ser reinita”. Entre los pasatiempos que le encanta realizar está el leer, estudiar y jugar videojuegos. “Mi familia me apoya mucho, y ellos están siempre conmigo haciendo actividades para sacar votos, además de mis compañeros de la escuela que me apoyan; a las niñas les diría que se animen a participar porque es una experiencia inolvidable”, comenta.

Melanie Alarcón Bernal ( )

Melanie se caracteriza por ser muy optimista, y entre las cosas que más le gusta hacer es leer y estudiar. PERFIL Melanie Alarcón Bernal 9 años Estudiante de Primaria Padre: Juan Carlos Alarcón y Sarahí Bernal Color de campaña: Amarilla Osleidy Velarde Manjarrez: ‘He vivido esta etapa de candidata con mucha ilusión’

Osleidy Velarde Manjarrez ( )

El apoyo que ha tenido hasta hoy de sus papás, hermanos, compañeros y directivos de la escuela, ha sido fundamental para que Osleidy Velarde Manjarrez a que se animará a participar como candidata a Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023. La pequeña sueña con participar en un carro alegórico y sentir la emoción de ver a tantas personas por el Malecón saludando a las reinitas infantiles. “He vivimos esta etapa de candidata con mucha emoción, sé que es trabajar mucho para conseguir los votos, es muy cansado, y eso significa que debes de ser muy alegre, muy emotiva, ser amable con las personas, tener mucha actitud”, comenta. “Todo es en busca de cumplir un gran sueño que tengo, afortunadamente he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi maestro, que a pesar de que hoy tenía programado un examen me dio la oportunidad de venir a esta sesión de fotos y presentarlo después, y eso le agradezco mucho”. Osleidy ya ha tenido experiencia en este tipo de certámenes ya que ha sido parte de lo que era el Concurso de Mini Belleza México, que antes se llamaba Mini Divas. “He participado en varios concursos en Mini Belleza, y he ido a México, al Juguetón, y he estado en una competencia de baile, que gané el primer lugar y me dije a mi misma, porque soy una niña de retos, y yo me propuse a estar aquí, a ser feliz, a ser alegre, obtener muchos amigos, tener confianza en mí misma, no tener vergüenza, eso me ha inspirado mucho”. La pequeña también está ligada al baile y de momento pertenece al Ballet Infantil del Ángela Peralta. “Trato de tener confianza en mí, ser feliz, son muchas cosas las que quiero mejorar en mí, y a través de este tipo de competencias he aprendido a perder un poco la vergüenza, antes estaba en la Academia Studio 7 y ahorita estoy en el Ballet de Ángela Peralta”. “Me siento muy emocionada de vivir esta fiesta, la del Carnaval; las niñas se deben de animar a vivir esta experiencia, ya que el Carnaval es fiesta, cultura y tradición”, dice.

Osleidy Velarde Manjarrez ( )

Osleidy se caracteriza por ser una niña de retos, y entre las cosas que más le gusta hacer esta el jugar con sus amigos, jugar videojuegos, leer y estudiar. PERFIL Osleidy Velarde Manjarrez 9 años Estudiante de Primaria Padre: Gabriela Manjarrez y César Gerónimo Velarde Hermanos: César y Kevin Eduardo Color de campaña: Rosa Fucsia Lissette Guadalupe López García: ‘Quiero ver el Carnaval desde un punto más cerca’

Lissette Guadalupe López García ( )

La alegre Lissette Guadalupe López García es la más grande de las candidatas a Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2023. La pequeña de 11 años tuvo la inquietud de participar en la máxima fiesta del puerto, luego de tener el sueño de ver el Carnaval desde el punto más alto. “Pensé que esta candidatura la iba a vivir con nervios, estresante, pero la verdad no, es una experiencia que jamás podré volver a vivir en mi vida, los concursos es algo que a mí me apasiona mucho y estar aquí es cumplir un sueño muy grande que tuve hace años”, dice. Lissette Guadalupe no está ajena a todos los festejos de la máxima fiesta del pueblo, es por eso que se visualiza arriba de un carro alegórico saludando al público, en el desfile de Carnaval, pero ahora como Reina. “Yo soy parte del Carnaval desde los 3 años, por ser parte del Baile Infantil, he bailado ahí y he sacado en primeros y segundos lugares, he salido en carros alegóricos y hoy se me dio la oportunidad de estar cumpliendo el sueño”. “Quiero ver el Carnaval desde un punto más cerca, el Carnaval para mí es una fiesta de mi puerto de alegría, fiesta, emociones, reinas, etcétera, y sinceramente no puedo elegir algo que me guste en específico porque todo es hermoso del Carnaval, todo”. El día que le dijeron que si entraba como candidata fue de los días más emocionante que ha tenido. “Me emociona mucho estar aquí, estoy haciendo muchas actividades y espero recaudar lo más que se pueda para cumplir este sueño”.

Lissette Guadalupe López García ( )