Después de tres días de capacitación e intensa actividad educativa en donde maestros compartieron distintas metodologías de aprendizaje en sus aulas, en aras de innovar en sus procesos educativos, el Instituto Senda del Culminó la tercera edición de su Congreso Yes You Can.

“Estos tres días de este congreso, han sido de gran experiencia e intercambios de las mejores practicas de aprendizaje de cada uno de los maestros que participaron en este congreso, donde se compartieron las buenas prácticas para que el resto de los compañeros se percate sobre lo que puede llevar al aula a su clase”, detalló Beatriz Adriana González, directora de la institución.

Durante el congreso, se tuvo la presencia de conferencistas nacionales e internacionales, quienes compartieron las nuevas prácticas, novedades que existen en las escuelas a nivel internacional y que pueden aplicarse en el Instituto Senda, esto con el fin de seguir mejorando en sus procesos educativos, mostrando así el estar a la vanguardia educativa.